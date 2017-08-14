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Agronegócio

Grandes negócios, rodeio e muita música marcaram a 50ª EXPOAQUI

Feira Agropecuária de Aquidauana reuniu membros do agronegócio e trouxe grandes shows para divertir o público

Flavio Brito

Publicado em 14/08/2017 às 16:52

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Depois de garantir a realização de uma festa que marcou a comemoração dos 50 anos de realização da EXPOAQUI – Feira Agropecuária de Aquidauana, o Sindicato Rural de Aquidauana espera pela consolidação dos números do volume de negócios prospectados pela feira que reuniu produtores rurais, membros de instituições financeiras, representantes de empresas voltadas ao agronegócio – como suplementos, maquinário e produtos veterinários. Apesar do encerramento da 50ª EXPOAQUI ter sido neste domingo (13), os reflexos para a economia devem ser sentidos pelos próximos 20 dias, quando são fechados os contratos que tiveram sua negociação iniciada durante a feira. 

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Frederico Stella, o movimento dos leilões indicam os bons resultados financeiros da EXPOAQUI. “A arroba do boi reagiu esta semana, o que animou os produtores e refletiu nos leilões. Estamos terminando o último agora”, disse Stella, durante entrevista ao jornal O Pantaneiro, no sábado (12), se referindo ao 1º Leilão Marcas de Valor. 

O preço do boi gordo subiu R$ 5 em uma semana e a tendência é de alta, conforme análise da Scot Consultoria. Os preços do mercado físico do boi gordo ficaram entre estáveis a mais altos na última sexta-feira (11).  A restrição na oferta de animais terminados e o aumento da demanda nos últimos dias explicam o avanço no preço da arroba. De acordo com os dados da Scot Consultoria, os preços subiram nos principais mercados do pais entre o dia 4 e 11 de agosto. Em Campo Grande, a arroba subiu de R$ 114,50 para R$ 119. Em Goiânia (GO), a alta foi de R$ 118 para R$ 123. Em Araçatuba (SP), o preço do boi gordo teve alta de R$ 125 para R$ 129. 

O impacto econômico da realização da feira deve se estender para a toda a região e quem também confirma este balanço positivo é o prefeito de Anastácio, Nildo Alves de Albres, que visitou a 50ª EXPOAQUI no sábado e concedeu entrevista ao Pantaneiro. “É um grande fluxo de pessoas, é um evento que gera um fluxo. Então, não estamos falando só do movimento para o setor de agronegócio, mas também do Turismo”, ressaltou Nildo, lembrando os efeitos positivos para a rede hoteleira, o mercado de venda de combustíveis e os diversos setores do comércio que se beneficiam com a feira. 

Dias de diversão para as famílias

A 50ª EXPOAQUI também trouxe este ano uma programação extensa de shows e o parque de diversões para garantir o entretenimento para as famílias que visitaram o Parque de Exposições durante os dias de feira. O sertanejo ditou o ritmo da festa com apresentações como João Lucas e Gustavo, Marco Antonio e Gabriel, Lino e Nando, Alex e Yvan. As cantoras Juliana Monteiro e Victória Miranda também animaram o público. 

O show mais esperado pelos aquidauanenses foi o da dupla Henrique e Juliano, uma das maiores duplas da atualidade. “Eu sei que cê que volta, volta! Te espero na porta porque eu sei que você volta, volta”, foi o refrão repetido em coro por quem lotou o parque para prestigiar os irmãos do Tocantins. A dupla animou e emocionou o público com todos os maiores sucessos da carreira, desde o primeiro DVD, gravado em 2013. A canção “Avisa aí”, registrada neste trabalho, encerrou o show em Aquidauana. 

Mais uma vez, o público formou uma só voz para cantar com dupla: “Eu tô voltando pra vida que eu amo. Avisa aí que eu vou pro show do Henrique e Juliano. Eu tô voltando, sou feliz assim. Tentei sair da farra, mas a farra não saiu de mim!”. 

“Eu quero agradecer ao presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Frederico Stella por nos dar a oportunidade de participar desta festa. Fazer 50 anos não é para qualquer feira”, disse Henrique, falando pela dupla, para agradecer aos organizadores do evento. 

A cantora Victória Miranda foi atração que encerrou a festa neste domingo (13), fazendo o lançamento oficial da música “Caderno de Desenho”.  Com apenas 10 anos, já escreve a sua história com passos e garra de gente grande, tendo cantado ao lado de artistas de renome nacional, como Lucas Lucco, a dupla Thaeme & Thiago, João Carreiro e Capataz. Também assumiu a responsabilidade de abrir um show para a dupla Maiara & Maraísa, entre tantas outras participações.

Lançou o seu primeiro clipe em 2015. A canção “Bye Bye” é uma brincadeira despretensiosa onde a personagem principal “dá um fora” no seu primeiro amor e vai se divertir com as amigas em uma festinha na piscina. Tudo com muito humor e irreverência.

Victórinha como é carinhosamente conhecida no meio artístico, está em reta final nas gravações do seu primeiro CD. A produção é assinada por Thiago Centurião e com toda a vitalidade e inovação que traz consigo, promete que este será um disco para iniciar com força total essa tão jovem e brilhante carreira.

O Rodeio 

O competidor Amadeu Campo ficou com a vitória no terceiro round de disputas da etapa de Divisão de Acesso da PBR, realizada em Aquidauana, durante a 50ª EXPOAQUI. O competidor parou os oito segundos sobre o touro Predador, da Cia Paulo Emílio, ficando com 86,50 pontos de nota. 

A segunda melhor nota da noite foi de Roziclei Monteiro, também a bordo de um touro da Cia Paulo Emílio. O atleta conseguiu se manter os oito segundos sobre o touro Serpente, ficando com 85,05 pontos de nota. 

No entanto, o líder da etapa é Italo Rick, com 251,25 pontos. Italo fez a melhor nota do primeiro round (87,75 pontos) e ficou na sétima colocação nas duas outras disputas (85,00 e 78,50 respectivamente) o que lhe permitiu chegar à liderança da etapa.

A Divisão de Acesso da PRB Brasil é a maior responsável por revelar atletas que querem uma chance de iniciar a carreira na montaria em touros.

A PBR auxilia o competidor abrindo caminhos para que eles consigam chegar ao ranking nacional e o tão sonhado título mundial. Além dos atletas, a divisão também permite aos donos das companhias fazer parte do campeonato principal.

O torneio também dá a oportunidade para os promotores de eventos entrarem no rol das disputas nas arenas, com campeonatos importantes, e além de colaborar com o crescimento da modalidade de montaria em touros, que tem aberto oportunidade para investidores e empresas fortalecerem sua marca.

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