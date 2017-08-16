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Agronegócio

Iagro alerta para casos de Raiva Bovina em Aral Moreira, Amambai e Coronel Sapucaia

Flavio Brito

Publicado em 16/08/2017 às 07:23

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A Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), após exames laboratoriais realizados pelos técnicos do órgão, confirmou a incidência de casos de Raiva Bovina nos municípios de Aral Moreira, Amambai e Coronel Sapucaia, e alerta todas as propriedades da região e próximas ao rio Amambai e seus afluentes. O comunicado do órgão já foi feito aos sindicatos rurais de Aral Moreira, Amambai, Coronel Sapucaia, Laguna Caarapã, Caarapó e Juti.

As orientações da Iagro, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), aos produtores da região são: a vacinação antirrábica urgente do rebanho, prioritariamente das propriedades que margeiam o rio Amambai e seus afluentes; a comunicação ao escritório da Iagro mais próximo sobre qualquer mortalidade de herbívoros com sintomatologia nervosa e/ou sobre conhecimento de possíveis abrigos dos morcegos hematófagos (casas e poços abandonados, cavernas, árvores ocadas, turbina), para controle destes, como forma de evitar maiores prejuízos e prevenção de novos casos.

Se forem observados animais com sintomas da doença, a Iagro deve ser notificada para que possa fazer coleta de material para exames laboratoriais. Esse procedimento não tem custo para o produtor e a suspeita ou diagnóstico de raiva não ocasiona na interdição da ficha sanitária ou no sacrifício de animais sadios.

A Raiva dos herbívoros (bovídeos, equídeos, ovinos e caprinos) tem como principal transmissor o morcego hematófago da espécie Desmodus rotundus. Nos últimos anos, os casos da doença reduziram de forma significativa, graças à análise de risco e incremento de ações como: palestra a produtores rurais, vistoria de abrigos com captura e controle do morcego hematófago, dentre outros.

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