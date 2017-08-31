Município viabiliza tratores e estimula agricultura familiar



Recentemente, pequenos produtores de Aquidauana foram beneficiados com dois tratores novos, duas grades aradoras, duas niveladoras e um rotoencanteirador. Os maquinários agrícolas foram fornecidos por meio de parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente (Seproma), junto com o Governo do Estado e Ministério do Desenvolvimento Agrário, como forma de incentivar a agricultura familiar.



O município tem dado apoio às atividades realizadas por pequenos produtores rurais, assentados e comunidades indígenas, através dos serviços de assistência técnica e de maquinários para o preparo da terra para o cultivo.



Na Agricultura Familiar a Secretaria dá suporte a mais de 2 mil pequenos produtores rurais, distribuídos em: 09 aldeias indígenas, 04 distritos, 01 comunidade rural quilombola, 02 colônias rurais e 04 assentamentos. Neste ano, já foram atendidas mais de 70 famílias nas regiões do Morrinho, Camisão, Colônia Buriti, Piraputanga, Cipolândia, Taunay e aldeias indígenas.



Os principais produtos da agricultura familiar em Aquidauana, são mandioca, abóbora, milho, feijão, abacaxi, banana, farinha, rapadura, mel, doces, licores e grande variedades de hortaliças. Outra importante ação, destinada a agricultura familiar em Aquidauana é qualificar a produção de gêneros alimentícios para atender o Programa Nacional de Alimentação escolar-PNAE, que determina que, 30% dos alimentos da merenda sejam oriundos da agricultura familiar.

“A prefeitura de Aquidauana, através da SEPROMA, atua junto aos pequenos agricultores, objetivando a sua organização social e econômica, garantindo o desenvolvimento local sustentável e a melhoria da qualidade de vida por meio do implemento à produção, a agregação de valor aos produtos, a diversificação, a geração de renda e o acesso ao mercado” ressaltou, o secretário de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente de Aquidauana, o zootecnista e mestre em agronomia Roberto Valadares Santos.



Agricultura Familiar



A agricultura familiar é um importante segmento para o desenvolvimento do Brasil. São aproximadamente 4,4 milhões de famílias agricultoras, o que representa 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros. A agricultura familiar é econômica, vem dela 38% do valor bruto da produção agropecuária e o setor responde por sete em cada dez postos de trabalho no campo sendo responsável pela produção de mais de 50% dos alimentos da cesta básica brasileira.