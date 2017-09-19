Abertura oficial do plantio da soja em MS reúne 400 pessoas

Mato Grosso do Sul iniciou oficialmente o período de plantio da safra 2017/2018 de soja no último dia 16. Para marcar a data e divulgar as projeções para o novo ciclo, a Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) promoveu evento para produtores rurais, pesquisadores, profissionais do setor e estudantes ontem, segunda-feira (18), na Fazenda Jotabasso, em Ponta Porã. A iniciativa reuniu mais de 400 pessoas.

Na ocasião, três especialistas compartilharam conhecimento sobre construção da fertilidade do solo, controle da ferrugem-asiática da soja e previsão climática para a gestão de riscos agrícolas. Na sequência, o presidente da Aprosoja/MS, Christiano Bortolotto, divulgou as perspectivas para esta nova safra com base nos levantamentos do MEA/MS (Mapeamento da Economia Agrícola de MS) e do Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio).

Projeções

“Vemos essa nova safra com boa perspectiva, mas também com cautela, é um ciclo de ajuste. O produtor precisa entrar nesta safra atento a momentos de comercialização, vender com muito cuidado, estar atento aos riscos para não fazer operações que deem prejuízo porque é uma safra de estreitamento da rentabilidade, principalmente devido aos preços baixos”, analisou o presidente da Aprosoja/MS, Christiano Bortolotto.

“Isso pode mudar? Pode, existem muitas variáveis. Mas, no cenário atual, é preciso bastante cautela e é preciso ser bem assertivo. É momento para investimento naquilo que realmente vai trazer avanço na rentabilidade”, completou Bortolotto.

Estimativas

De acordo com as projeções da Aprosoja/MS, poderá haver redução de produtividade em relação à safra 2016/2017, que foi de 8,5 milhões de toneladas. Para o ciclo 2017/2018, o volume projetado é de 8,3 milhões de toneladas, ou seja, redução de 2,1% na produção. No entanto, em 10 anos, o volume de soja produzido nas lavouras do estado saltou de 4,8 milhões de toneladas para 8,5 milhões de toneladas, crescimento de 74%.

Em relação à produtividade, a projeção para o próximo ciclo é de redução de 3,74%, passando de 56,1 sc/h, para 54 sc/ha. Por outro lado, o número continua positivo quando considerados os últimos 10 anos, quando esse índice subiu 19,8%, de 46,83 sacas por hectare para 56,1 sacas por hectare.

“A média de 54 sacas por hectare é um número extremamente positivo quando consideramos a média de 50,4 sacas por hectare de média de produtividade dos últimos oito anos”, detalhou o presidente da Aprosoja/MS, Christiano Bortolotto.

Em Mato Grosso do Sul, áreas de baixa produtividade utilizadas na pecuária tem aberto espaço para as lavouras, é o que mostra a projeção da Aprosoja/MS. Na safra 2017/2018, a área para cultivo de soja deve aumentar 1,78%, de 2,53 milhões de hectares para 2,58 milhões de hectares.

Para Bortolotto, o último ciclo de verão do estado foi de resultados excepcionais. “A produção e a produtividade foram ‘fora da curva’ na safra 2016/2017. Portanto, agora, o ciclo 2017/2018 é uma safra de ajuste. Quando vamos fazer uma projeção de safra, precisamos projetar algo dentro da realidade possível que entendemos como viável, e os números que apresentamos consideramos viáveis”, analisou o presidente.

Parceria

A Abertura Estadual do Plantio da Soja em MS - Safra 2017/2018 foi uma realização da Aprosoja/MS, do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e do Canal do Boi, com patrocínio da Jotabasso e da Monsanto, e apoio institucional da Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de MS), do Sindicato Rural de Ponta Porã e da Prefeitura de Ponta Porã.

Estiveram presentes no evento representantes da família Basso, da administração e colaboradores da Fazenda Jotabasso, além de 22 autoridades, entre elas, vereadores do município de Ponta Porã, o prefeito da cidade, Helio Peluffo Filho, o chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Asmus, e o diretor financeiro da Fundação MS, Andre Dobashi.

Também participaram presidentes de Sindicatos Rurais. Entre eles, de Ponta Porã, André Cardinal, de Amambai, Ronan Nunes da Silva, de Maracaju, Juliano Schmaedeck, e de Laguna Carapã, João Firmino Neto. O coordenador do curso de Agronomia do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), unidade de Ponta Porã, Márcio Roberto Rigotti, também esteve presente.

Além desses, o evento também contou com a presença do diretor-tesoureiro do Sistema Famasul, Luís Alberto de Moraes Novaes, e Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), além do superintendente de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta.