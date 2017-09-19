Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:41

Buscar

Últimas notícias
X

Agronegócio

Abertura oficial do plantio da soja em MS reúne 400 pessoas

Daniele Valentin

Publicado em 19/09/2017 às 12:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mato Grosso do Sul iniciou oficialmente o período de plantio da safra 2017/2018 de soja no último dia 16. Para marcar a data e divulgar as projeções para o novo ciclo, a Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) promoveu evento para produtores rurais, pesquisadores, profissionais do setor e estudantes ontem, segunda-feira (18), na Fazenda Jotabasso, em Ponta Porã. A iniciativa reuniu mais de 400 pessoas.

Na ocasião, três especialistas compartilharam conhecimento sobre construção da fertilidade do solo, controle da ferrugem-asiática da soja e previsão climática para a gestão de riscos agrícolas. Na sequência, o presidente da Aprosoja/MS, Christiano Bortolotto, divulgou as perspectivas para esta nova safra com base nos levantamentos do MEA/MS (Mapeamento da Economia Agrícola de MS) e do Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio).

Projeções

“Vemos essa nova safra com boa perspectiva, mas também com cautela, é um ciclo de ajuste. O produtor precisa entrar nesta safra atento a momentos de comercialização, vender com muito cuidado, estar atento aos riscos para não fazer operações que deem prejuízo porque é uma safra de estreitamento da rentabilidade, principalmente devido aos preços baixos”, analisou o presidente da Aprosoja/MS, Christiano Bortolotto.

“Isso pode mudar? Pode, existem muitas variáveis. Mas, no cenário atual, é preciso bastante cautela e é preciso ser bem assertivo. É momento para investimento naquilo que realmente vai trazer avanço na rentabilidade”, completou Bortolotto.

Estimativas

De acordo com as projeções da Aprosoja/MS, poderá haver redução de produtividade em relação à safra 2016/2017, que foi de 8,5 milhões de toneladas. Para o ciclo 2017/2018, o volume projetado é de 8,3 milhões de toneladas, ou seja, redução de 2,1% na produção. No entanto, em 10 anos, o volume de soja produzido nas lavouras do estado saltou de 4,8 milhões de toneladas para 8,5 milhões de toneladas, crescimento de 74%.

Em relação à produtividade, a projeção para o próximo ciclo é de redução de 3,74%, passando de 56,1 sc/h, para 54 sc/ha. Por outro lado, o número continua positivo quando considerados os últimos 10 anos, quando esse índice subiu 19,8%, de 46,83 sacas por hectare para 56,1 sacas por hectare.

“A média de 54 sacas por hectare é um número extremamente positivo quando consideramos a média de 50,4 sacas por hectare de média de produtividade dos últimos oito anos”, detalhou o presidente da Aprosoja/MS, Christiano Bortolotto.

Em Mato Grosso do Sul, áreas de baixa produtividade utilizadas na pecuária tem aberto espaço para as lavouras, é o que mostra a projeção da Aprosoja/MS. Na safra 2017/2018, a área para cultivo de soja deve aumentar 1,78%, de 2,53 milhões de hectares para 2,58 milhões de hectares.

Para Bortolotto, o último ciclo de verão do estado foi de resultados excepcionais. “A produção e a produtividade foram ‘fora da curva’ na safra 2016/2017. Portanto, agora, o ciclo 2017/2018 é uma safra de ajuste. Quando vamos fazer uma projeção de safra, precisamos projetar algo dentro da realidade possível que entendemos como viável, e os números que apresentamos consideramos viáveis”, analisou o presidente.

Parceria

A Abertura Estadual do Plantio da Soja em MS - Safra 2017/2018 foi uma realização da Aprosoja/MS, do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e do Canal do Boi, com patrocínio da Jotabasso e da Monsanto, e apoio institucional da Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de MS), do Sindicato Rural de Ponta Porã e da Prefeitura de Ponta Porã.

Estiveram presentes no evento representantes da família Basso, da administração e colaboradores da Fazenda Jotabasso, além de 22 autoridades, entre elas, vereadores do município de Ponta Porã, o prefeito da cidade, Helio Peluffo Filho, o chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Asmus, e o diretor financeiro da Fundação MS, Andre Dobashi.

Também participaram presidentes de Sindicatos Rurais. Entre eles, de Ponta Porã, André Cardinal, de Amambai, Ronan Nunes da Silva, de Maracaju, Juliano Schmaedeck, e de Laguna Carapã, João Firmino Neto. O coordenador do curso de Agronomia do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), unidade de Ponta Porã, Márcio Roberto Rigotti, também esteve presente.

Além desses, o evento também contou com a presença do diretor-tesoureiro do Sistema Famasul, Luís Alberto de Moraes Novaes, e Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), além do superintendente de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo