IBGE inicia neste domingo pesquisa para o Censo Agropecuário em todo o país

Rural
A pesquisa trará informações sobre a produção, equipamentos usados, localização, entre outros pontos
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) inicia, neste domingo, pesquisa para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2017. No total, serão visitados aproximadamente 5 milhões de estabelecimentos até fevereiro de 2018 para identificar as as características da produção rural no País.
De acordo com a Sead (Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário), estarão em campo cerca de 19 mil recenseadores percorrendo todo o território brasileiro para coleta de dados nos 5.570 municípios. A pesquisa trará informações sobre a produção, equipamentos usados, localização, entre outros pontos.
A coleta de dados será realizada nos estabelecimentos agropecuários no território nacional, o que abrange unidades de produção ou exploração dedicada, total ou parcialmente, atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, independentemente do tamanho e forma jurídica.
A Sead informou ainda que os recenseadores estarão devidamente uniformizados, portando crachá e o DMC (Dispositivo Móvel de Coleta).
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