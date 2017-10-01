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IBGE inicia neste domingo pesquisa para o Censo Agropecuário em todo o país

A pesquisa trará informações sobre a produção, equipamentos usados, localização, entre outros pontos

Renan Nucci

Publicado em 01/10/2017 às 08:55

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O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) inicia, neste domingo, pesquisa para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2017. No total, serão visitados aproximadamente 5 milhões de estabelecimentos até fevereiro de 2018 para identificar as as características da produção rural no País.

De acordo com a Sead (Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário), estarão em campo cerca de 19 mil recenseadores percorrendo todo o território brasileiro para coleta de dados nos 5.570 municípios. A pesquisa trará informações sobre a produção, equipamentos usados, localização, entre outros pontos.

A coleta de dados será realizada nos estabelecimentos agropecuários no território nacional, o que abrange unidades de produção ou exploração dedicada, total ou parcialmente, atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, independentemente do tamanho e forma jurídica.

A Sead informou ainda que os recenseadores estarão devidamente uniformizados, portando crachá e o DMC (Dispositivo Móvel de Coleta).

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