Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:43

Buscar

Últimas notícias
X

Rural

Iagro alerta produtores que ainda não cadastraram a área onde vão plantar soja

O cadastro é fundamental para auxiliar a Agência com as medidas fitossanitárias de controle da ferrugem asiática no Estado

Renan Nucci

Publicado em 07/11/2017 às 17:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) vem chamando a atenção dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul para a importância do cadastro de áreas onde será cultivada a soja no Estado, na safra 2017/2018.

Obrigatório e passível de multa, o cadastro que pode ser realizado pela internet só recebeu até o momento a atenção de 2331 produtores que registraram 461743 hectares de área. Esse número corresponde a apenas 17,8% da área total esperada para esta safra que, segundo estimativas do IBGE, terá mais de 2,5 milhões de hectares de área plantada com a leguminosa.

Segundo o chefe de divisão da Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, Filipe Portocarrero, no mesmo período do ano passado já haviam sido cadastrados 510518 hectares de 3869 produtores, referente à safra 2016/2017. “Nos preocupa muito que os produtores deixem para a ultima hora e acabem esquecendo. Não é prioridade da Agência multar. O cadastro é fundamental para nos auxiliar com as medidas fitossanitárias de controle da ferrugem asiática no Estado”, lembrou.

Filipe comentou ainda que na última safra a agência recebeu mais de 92% de adesão no cadastramento, índice recorde para esta medida, que é pré-requisito para a implementação das medidas de Defesa Sanitária Vegetal em Mato Grosso do Sul.

A expectativa é de que Mato Grosso do Sul tenha uma safra de 2,6 milhões de hectares de soja. Atualnebte o Estado ocupa a 5ª posição no ranking nacional de produção de soja em grão e o 6º lugar em exportação, com participação de 7,6% na produção brasileira de soja neste ano, segundo a Aprosoja.

O cadastro, que é obrigatório, deve ser realizado exclusivamente pela internet no site da agência até o dia 10 de janeiro de 2018. O produtor que não o fizer e sofrer fiscalização, poderá ser autuado em 100 Uferms.

Maiores informações ou denúncias podem ser realizadas pelo 0800-647-2788, Disk Vegetal.

Semeadura

Conforme dispõe a Lei Estadual 5.025/2017, os produtores devem cumprir a janela de semeadura para a cultura da soja, plantando entre os dias 16/09 e 31/12/2017. Além de respeitar a nova determinação de não plantar soja sobre soja, soja segunda safra ou soja safrinha no Estado de Mato Grosso do Sul.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo