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Economia e Turismo

Agraer garante que ações vão além da agricultura familiar após projetos de 2017

Daniele Valentin

Publicado em 30/12/2017 às 19:00

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Paralelo aos trabalhos de fomento à agricultura familiar a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) desenvolveu, ao longo de 2017, importantes trabalhos com outras entidades do governo do Estado que deverão contribuir com atividades de turismo, meio ambiente e regularização fundiária nos próximos anos.

A busca por agilizar os processos fundiários é tanta que o governo do Estado via Semagro, autarquia a qual a Agraer é vinculada, vem estudando maneiras e tecnologias que possam auxiliar o dia a dia dos servidores para bem servir a sociedade.

Tecnologia

O PIN MS que é o Portal de Geo Informações da Agraer junto com outros parceiros, Imasul, Semagro e outras. Será uma plataforma que servirá como espécie de banco de dados na internet onde à população vai poder usar as informações oficiais do Estado.

Em cima dessa ferramenta, serão desenvolvidos aplicativos de controle e de acompanhamento das ações da Semagro e vinculadas, em especial da Agraer.

Previsto para ser lançado em 2018, o PIN será um portal de informações do executivo estadual onde todo internauta vai poder acessar, cada um no seu nível de competência.

História

Saindo da parte digital e entrando no campo de patrimônio e cultura, a Agraer também vem colaborando com o projeto de resgate histórico da Guerra do Paraguai a fim de entrelaçar passado e presente para o fomento do turismo, economia e preservação da identidade regional.

O mapeamento deverá beneficiar as rotas de turismo, inclusive, o agroturismo, nicho que a Agraer tem bastante interesse.

Por fim, e não menos importante a Agência vem sendo peça-chave nos trabalhos da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 

Além disso, a instituição tem outro foco na Frente Parlamentar que é o arquivo gráfico municipal. “Estamos revisando toda a base cartográfica dos limites dos municípios e isso deve ser encaminhado para a Assembleia já no início de 2018. Esperamos que os deputados apreciem e votem em um mapeamento atualizado das divisas municipais de Mato Grosso do Sul.

O estudo vai ajudar a esclarecer dúvidas e resolver conflitos entre municípios. A Agraer está trabalhando bem nesse sentido dos limites municipais, propondo a discussão em três blocos, sendo a terceira etapa do trabalho a discussão de limites com litígios e as divisas interestaduais com dois estados, Paraná e Goiás”, justifica o diretor-presidente.

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