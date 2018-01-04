Prazo para cadastramento das áreas de produção de soja em MS termina dia 10 de janeiro

Depois do alerta feito pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) aos produtores de soja sobre o cadastramento das áreas onde a leguminosa será cultivada na safra 2017/2018 os números melhoraram de forma significativa.

Segundo levantamento mais recente, hoje já são 1.779 milhões de hectares cadastrados, o que representa 67% dos 2.671 milhões hectares onde, segundo dados do IBGE, de novembro deste ano, deve ser cultivado soja em Mato Grosso do Sul.

No mesmo período de 2015, o engenheiro agrônomo e fiscal agropecuário da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, Filipe Portocarrero Petelinkar, estavam cadastrados cerca de 1.645 milhões de hectares. “Se continuarmos nesse ritmo chegaremos a números tão excelentes quanto no ultimo ano”, completou.

Pré-requisito para a implementação das medidas de Defesa Sanitária Vegetal no Estado, o cadastro da área é obrigatório e realizado exclusivamente pela internet. Quem não efetuar o cadastro está sujeito ao pagamento de multa.