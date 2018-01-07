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MS tem 2.213 milhões de hectares de soja cadastrados e prazo termina dia 10 de janeiro

A meta é chegar a 2.671 milhões de hectares cadastrados

Renan Nucci

Publicado em 07/01/2018 às 13:14

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 Mato Grosso do Sul tem 2.213 milhões de hectares plantados com soja cadastrados no sistema da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), órgão vinculado a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). O prazo para produtores se regularizarem termina no dia 10 de janeiro.

A meta é chegar a 2.671 milhões de hectares cadastrados, conforme estimativa do IBGE de área a ser cultivada com soja na safra 2017/2018.

Conforme dados atualizados na quarta-feira (3.1), agricultores de oito municípios do Estado já finalizaram o cadastro, sendo Água Clara, Angélica, Deodápolis, Fátima do Sul, Taquarussu, Três Lagoas, Juti, Paranhos.

Grande produtor de soja, Maracaju ainda tem 10% de área plantada estimada em 265 mil hectares para ser cadastrada. Em Ponta Porã devem ser plantados 215 mil hectares com o grão, mas ainda faltam 12,55% da área no cadastro.

O bom andamento dos cadastros indica que a meta será atingida, assim como no ano passado. A estimativa da Aprosoja/MS é de que o Estado produza 8,3 milhões de toneladas nesta safra com produtividade média de 54,0 sacas/hectare.

Pré-requisito para a implementação das medidas de Defesa Sanitária Vegetal no Estado, principalmente durante o período de vazio sanitário, o cadastro da área é obrigatório e realizado exclusivamente pela internet. A não realização implica em autuação e multa.

O cadastro pode ser feito através deste link.

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