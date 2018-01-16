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Feira de Tecnologia

Sicredi Pantanal amplia linha de crédito sustentável para ShowTec 2018

O Crédito Verde Sicredi vai atender associados que desejam cooperar com o meio ambiente, agregando tecnologias sustentáveis em suas propriedades

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/01/2018 às 10:20

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A Sicredi Pantanal MS ampliou sua linha de crédito para aquisição de equipamentos eco sustentáveis. A linha, que ganhou o nome  de Crédito Verde Sicredi, poderá ser utilizada para adquirir diversos tipos de tecnologias sustentáveis apresentadas durante o ShowTec 2018.

Além da já tradicional tecnologia para energia solar, os associados poderão adquirir ainda equipamentos de tratamento de água e esgoto; aquecedores solares para água; equipamentos de iluminação de LED; sistemas de Irrigação ecoeficentes; Entre outros equipamentos ecoeficientes. Para ter acesso à essa linha, basta ser associado Sicredi e consultar os limites disponíveis.

O valor financiado será creditado diretamente na conta do fornecedor e o valor debitado da conta corrente do associado. Além disso, o associado pode escolher a forma de pagamento, que pode ser parcela única, ou em até 60 vezes.

Para aqueles que desejam se programar melhor, o Sicredi conta também com o Consórcio Sustentável Sicredi, um sistema de compra cooperativada em que você contribui mensalmente através de um sistema de autofinanciamento. Diferente de um empréstimo, o consórcio funciona como uma poupança programada, e você pode adquirir o seu equipamento ecoeficiente a partir da contemplação por sorteio ou lances, fixo e livres, com planos de 60 à 120 meses.

Durante o ShowTec 2018, que acontece nos dias 17, 18 e 19 de Janeiro, a agência de Maracaju contará com colaboradores atendendo na feira todos os dias. O Sicredi preparou também um escritório de negócios sustentáveis, onde serão recebidos os associados que desejam saber mais sobre as propostas da cooperativa.

A Sicredi Pantanal MS tem 28 anos de atuação no mercado financeiro e está presente nas cidades de Maracaju, Sidrolândia, Jardim, Bonito, Aquidauana e Miranda.

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