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Congresso Brasileiro de Olericultura será em Bonito, em agosto

Evento promete movimentar a agricultura familiar sul-mato-grossense

Renan Nucci

Publicado em 19/01/2018 às 15:41

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Foi lançada nesta semana, com apoio do Governo do Estado, a 55ª edição do Congresso Brasileiro de Olericultura, Encontro Latino-Americano. O evento que já tem data e local certo para acontecer, 6 a 10 de agosto, em Bonito, promete movimentar a agricultura familiar sul-mato-grossense com propostas de sustentabilidade e alternativas inovadoras na produção e comercialização.

“A grande discussão desse congresso é mostrar como a gente pode ofertar esses produtos, pois o grande desafio de hoje não é a produção em si, mas a continuidade disso, ou seja, não se pode ofertar tomate só no sábado, tem que ter todo dia”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

“A nossa proposta é promover o debate sobre a produção de sustentabilidade e qualidade, saindo da produção que está diretamente ligada aos maquinários e colheita até o alimento que chega na mesa do consumidor”, justificou a presidente da Associação Brasileira de Horticultura (ABH), Tiyoko Nair Hojo Rebouças.

Uma das atividades já prevista dentro do evento é o treinamento de merendeiras escolares. “Haverá um curso para aproveitamento das partes de hortaliças que geralmente são descartadas. É uma forma de agregar valor ao produto e, principalmente, às refeições de nossas crianças e adolescentes”, enfatizou Tiyoko.

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