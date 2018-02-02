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Agronegócio

Sistema Famasul alerta sobre prazo para registro de granjas em MS

O protocolo atende a Instrução Normativa nº 8 de 17 de fevereiro de 2017 sobre biossegurança na avicultura

Renan Nucci

Publicado em 02/02/2018 às 16:02

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O Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS alerta aos produtores de frango de corte e postura de Mato Grosso do Sul para que protocolem a solicitação de registro das granjas até o dia 03 de março deste ano. O protocolo atende a Instrução Normativa nº 8 de 17 de fevereiro de 2017 sobre biossegurança na avicultura.

Em reunião realizada em janeiro, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)  e com  a Associação de Avicultores de Mato Grosso do Sul  (Avimasul), a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal e Indústrias do Estado (Iagro), foram identificadas 18%, ou seja, 89 unidades do estado que ainda não apresentaram o requerimento.

Este documento deve ser entregue na Iagro. Em Mato Grosso do Sul, são 491 propriedades de frango de corte. “Representantes das entidades ligadas ao setor avícola do estado, visitaram junto com as agroindústrias, as propriedades que ainda não fizeram as devidas adequações, orientando quanto a importância da regularização”, explica a analista técnica do Sistema Famasul, Fernanda Lopes de Oliveira.

Conforme Instrução, as granjas que não estiverem registradas, ficaram impedidas de alojar aves. “Tal situação pode gerar impacto econômico na cadeia produtiva”, alerta Fernanda.

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