Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:41

Buscar

Últimas notícias
X

Rural

Aprosoja/MS alerta produtores para focos de ferrugem asiática em MS

Avanço deste problema pode ser minimizado com algumas medidas protetivas

Renan Nucci

Publicado em 09/02/2018 às 16:53

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os casos de ferrugem asiática em Mato Grosso do Sul preocupam o setor produtivo. De acordo com os dados do Consórcio Antiferrugem, da Embrapa, até o momento, os casos registrados na atual safra ultrapassaram em 36% o resultado da temporada anterior.

O presidente da Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de MS, Juliano Schmaedecke, alerta que o agricultor de Mato Grosso do Sul deve ter atenção redobrada neste período de colheita. “É preciso ter cuidado com a ferrugem asiática. O produtor rural precisa rever sua estratégia de manejo, estar atento às variedades de ciclo mais longo  e, assim, evitar prejuízos”.

Para o pesquisador da Fundação MS, Fernando Grigolli, o avanço deste problema  pode ser minimizado com algumas medidas protetivas. “O produtor deve seguir o calendário de manejo agrícola, não ultrapassando os 15 dias de intervalo entre as aplicações de fungicidas. Além disso, recomendamos que o agricultor não ‘abandone’ as lavouras no final do ciclo”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo