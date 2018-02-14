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Alta do dólar eleva preços da soja e do milho em Mato Grosso do Sul

A valorização da moeda americana abre janela para comercialização de grãos

Renan Nucci

Publicado em 14/02/2018 às 16:20

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O dólar encerrou a primeira semana de fevereiro com alta de 2,84%. Com isso, os grãos produzidos em Mato Grosso do Sul ganharam competitividade e conseguiram alavancar resultados positivos no início do mês.

A análise foi divulgada no Boletim Casa Rural, divulgado quinta-feira (08), pela Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS. No dia 06 de fevereiro, a moeda norte-americana atingiu R$ 3,26.

Com isso, a soja valorizou aproximadamente 2%, saindo de R$ 59,81 para R$ 61 a saca de 60 quilos. “As maiores altas foram verificadas em importantes praças produtoras, como Maracaju, Dourados e Caarapó. Apesar disso, essa recuperação não deve se permanecer à medida que a colheita se intensifica, inserindo maior disponibilidade de matéria-prima no mercado”, afirma o analista de economia, Luiz Gama.

Até o momento, 30% da safra 2017/18 já foi comercializada. “Com a recuperação dos preços no mercado interno e com a alta do dólar, abre-se uma janela de comercialização”, conclui.

Milho – Também graças ao dólar, o preço do milho em Mato Grosso do Sul subiu 3,6% no mesmo intervalo, saindo de R$ 22,25 para R$ 23,50 a saca. Até o momento, a comercialização do cereal atingiu 75,1%.

 

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