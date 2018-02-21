Piso salarial do trabalhador rural de MS será de R$ 1.061 a partir de março

A partir do dia 1º de março, o piso salarial do trabalhador rural de Mato Grosso do Sul será de R$ 1.061,90, com vigência até 28 de fevereiro de 2019.

O valor é resultado das negociações entre representantes dos produtores e dos trabalhadores rurais do Estado, realizada esta semana, na sede do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de MS.

Para os trabalhadores rurais que recebem acima do mínimo rural vigente, o reajuste fixado será de 1,85%, desde que o valor final não fique abaixo do piso estabelecido.

A negociação terá reflexos para os trabalhadores rurais de todo o Estado, assalariados rurais, permanentes e temporários que exerçam atividades agropecuárias, extrativismo vegetal, extração florestal, atividades de reflorestamento e extração de material lenhoso e os empregados de escritórios de fazendas.

As informações acordadas na reunião serão disponibilizadas no site da Famasul (www.sistemafamasul.com.br), após homologação do acordo coletivo efetuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.