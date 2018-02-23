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AGROPECUÁRIA

Metas sobre produção sustentável é tema de palestra para setor produtivo

Monitoramento de carbono na produção agropecuária é um dos temas principais

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 23/02/2018 às 15:52

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A preocupação com a adoção de práticas sustentáveis que contribuam a redução das emissões de carbono na produção industrial e agropecuária de Mato Grosso do Sul motivaram um fórum realizado na próxima terça-feira (27), pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Gado de Corte). 

O evento será realizado no auditório da Federação de Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) e debaterá o monitoramento de carbono na agropecuária com o tema "Oportunidades de precificação de carbono no setor agropecuário”, além de promover o lançamento do programa Carne Sustentável do Pantanal. 

Segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, a iniciativa fornecerá subsídios e alinhamento necessário para implementação de políticas públicas inovadoras no estado. 

“O Brasil tem condições de liderar a questão das mudanças climáticas e Mato Grosso do Sul apresenta hoje uma situação favorável para despontar como referência, pois oferece condições competitivas para o setor produtivo e abriga boas práticas de sustentabilidade.”, comenta.

 

TRABALHO CONJUNTO

 O apoio à produção de Carne Sustentável no Pantanal será inserido no contexto do Proape (Programa de Avanços na Pecuária de Mato Grosso do Sul), instituído pelo decreto nº 11.176, de 11 de abril de 2003, na parte relativa à bovinocultura. 

Além da Semagro, integram a iniciativa a Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda); a Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul e ABPO (Associação Brasileira de Pecuária Orgânica).

Durante o fórum, será debatida a utilização de ferramentas para precificação das emissões de carbono no setor agropecuário. Essa é uma discussão que ocorre em âmbito nacional, sob supervisão do Ministério da Fazenda e integra o projeto PMR Brasil (sigla para Partnership for Market Readiness, Parceria para a Preparação do Mercado), com foco na futura regulação do setor no País. 


SERVIÇO

O Fórum "Oportunidades de precificação de carbono no setor agropecuário”, acontecerá no dia 27 de fevereiro, no auditório do Sistema Famasul, localizado na Rua Marcino dos Santos, 401, Chácara Cachoeira II.

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