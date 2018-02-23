Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:42

Buscar

Últimas notícias
X

PECUÁRIA

Produção do complexo carne registra crescimento de 14% em janeiro

Dados foram divulgados pela unidade técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de MS

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 23/02/2018 às 09:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A produção do complexo carne em Mato Grosso do Sul (bovinocultura e suinocultura) registra pelo segundo mês consecutivo alta na produção. Em janeiro foram produzidas 73,2 mil toneladas de carne bovina, 14% a mais que no mesmo período do ano passado.

De acordo com informações da unidade técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Sistema Famasul), os embarques internacionais acompanharam os bons resultados, totalizando 10,8 mil toneladas, com crescimento de 21% em relação a 2017.

“Com isso a receita atingiu US$ 48,6 milhões e o Estado ocupou a quarta colocação no ranking nacional de exportação”, reforça a analista técnica da instituição, Eliamar Oliveira.

O levantamento da instituição informou ainda que o Chile foi o principal destino da carne bovina in natura do Mato Grosso do Sul, com participação de 22% do faturamento total; Hong Kong em segundo lugar, responsável por 21,3% e o Irã, em terceiro, com 16,9%.

Suinocultura

A suinocultura também obteve dados positivos, visto que a produção aumentou 31,8%, o que representa um volume de 15,2 mil toneladas. Com relação aos embarques internacionais, a alta foi de 37% no comparativo do ano anterior e Hong Kong foi responsável por 83% do volume negociado.

Avicultura

A produção de carne de frango cresceu 1,5%, somando 35,1 mil toneladas, enquanto que as exportações deste setor reduziram 15% em relação ao ano anterior, com 13 mil toneladas. A informação da unidade técnica é de que o decréscimo aconteceu porque os países importadores diminuíram as compras (Arábia Saudita e Hong Kong).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo