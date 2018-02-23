Produção do complexo carne registra crescimento de 14% em janeiro

A produção do complexo carne em Mato Grosso do Sul (bovinocultura e suinocultura) registra pelo segundo mês consecutivo alta na produção. Em janeiro foram produzidas 73,2 mil toneladas de carne bovina, 14% a mais que no mesmo período do ano passado.

De acordo com informações da unidade técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Sistema Famasul), os embarques internacionais acompanharam os bons resultados, totalizando 10,8 mil toneladas, com crescimento de 21% em relação a 2017.

“Com isso a receita atingiu US$ 48,6 milhões e o Estado ocupou a quarta colocação no ranking nacional de exportação”, reforça a analista técnica da instituição, Eliamar Oliveira.

O levantamento da instituição informou ainda que o Chile foi o principal destino da carne bovina in natura do Mato Grosso do Sul, com participação de 22% do faturamento total; Hong Kong em segundo lugar, responsável por 21,3% e o Irã, em terceiro, com 16,9%.

Suinocultura

A suinocultura também obteve dados positivos, visto que a produção aumentou 31,8%, o que representa um volume de 15,2 mil toneladas. Com relação aos embarques internacionais, a alta foi de 37% no comparativo do ano anterior e Hong Kong foi responsável por 83% do volume negociado.

Avicultura

A produção de carne de frango cresceu 1,5%, somando 35,1 mil toneladas, enquanto que as exportações deste setor reduziram 15% em relação ao ano anterior, com 13 mil toneladas. A informação da unidade técnica é de que o decréscimo aconteceu porque os países importadores diminuíram as compras (Arábia Saudita e Hong Kong).