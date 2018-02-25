Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:42

Buscar

Últimas notícias
X

Três Lagoas

Dia de campo apresenta resultado de 10 anos em pesquisas de recuperação de pastagem

Sistema São Matheus se tornou referência na recuperação de áreas de pastagem e soja

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 25/02/2018 às 12:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na próxima terça-feira (27), o produtor rural Matheus Arantes apresentará em dia de campo, realizado no município de Três Lagoas, o resultado de uma década de pesquisas aplicadas em recuperação de pastagens na propriedade. Além disso, as experiências que foram feitas em áreas destinadas ao cultivo de soja na fazenda São Matheus.

O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa) e contará com apresentação de 23 variedades de sojas testadas e indicadas para a região.

Na programação está incluída uma sala de debates, com objetivo promover a interação direta com os produtores rurais visitantes, a fim de esclaecer o quanto o sistema empregado na propriedade pode ser útil para outros empresários rurais.

Localizada na BR 158, KM 224, 5 quilômetros após a Eldorado Celulose, a propriedade, em parceria com a Embrapa, desenvolveu o Sistema São Matheus, bem como os princípios para se recuperar áreas de baixa produtividade, que serão apresentados no Dia de Campo.

Os produtores interessados devem entrar em contato via telefone (67) 9 8136-6876 e se inscreverem por meio do site

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo