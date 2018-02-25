Dia de campo apresenta resultado de 10 anos em pesquisas de recuperação de pastagem

Na próxima terça-feira (27), o produtor rural Matheus Arantes apresentará em dia de campo, realizado no município de Três Lagoas, o resultado de uma década de pesquisas aplicadas em recuperação de pastagens na propriedade. Além disso, as experiências que foram feitas em áreas destinadas ao cultivo de soja na fazenda São Matheus.

O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa) e contará com apresentação de 23 variedades de sojas testadas e indicadas para a região.

Na programação está incluída uma sala de debates, com objetivo promover a interação direta com os produtores rurais visitantes, a fim de esclaecer o quanto o sistema empregado na propriedade pode ser útil para outros empresários rurais.

Localizada na BR 158, KM 224, 5 quilômetros após a Eldorado Celulose, a propriedade, em parceria com a Embrapa, desenvolveu o Sistema São Matheus, bem como os princípios para se recuperar áreas de baixa produtividade, que serão apresentados no Dia de Campo.

Os produtores interessados devem entrar em contato via telefone (67) 9 8136-6876 e se inscreverem por meio do site