Clima adverso na Argentina eleva preço da soja em MS

As condições climáticas desfavoráveis na Argentina fizeram com que o preço da soja no Brasil e, em especial, em Mato Grosso do Sul, apresentasse alta nos últimos dias. A informação é da Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS.

A saca de soja valorizou 4,32% entre 12 e 20 de fevereiro, saindo de R$ 60,75 para R$ 63,38. “Em fevereiro, o preço da oleaginosa subiu aproximadamente 6%. A principal causa deste impulso nas cotações do mercado interno foi o fato da Argentina, terceiro maior produtor mundial, apresentar comprometimento das lavouras devido às dificuldades climáticas”, afirma o analista técnico da instituição, Luiz Gama.

De acordo com o Boletim Casa Rural, até 19 de fevereiro, 34,87% da safra 2017/18 já havia sido negociada em Mato Grosso do Sul, avanço de cinco pontos percentuais em relação ao levantamento da semana anterior. “Com melhora do nível de preços internos, o produtor aproveitou a janela de comercialização aberta”, ressalta Gama.