Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:43

Buscar

Últimas notícias
X

Agro

Colheita da soja avança em Mato Grosso do Sul e atinge 34,5% da área

A Circular Técnica emitida pela Aprosoja/MS foi divulgada terça-feira

Renan Nucci

Publicado em 01/03/2018 às 16:03

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em Mato Grosso do Sul, a colheita de soja atingiu 34,5% da área referente à safra 2017/18. A informação foi divulgada na Circular Técnica elaborada pela equipe da Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de MS, na terça-feira (27).

De acordo com as informações levantadas pelo projeto Siga/MS – Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio, ferramenta de monitoramento do Sistema Famasul e da Aprosoja/MS, a região que mais avançou na colheita, no período analisado, foi a Norte, alcançando 52,4%, enquanto que no Sul os trabalhos no campo atingiram, aproximadamente, 29%.

A colheita de soja em Mato Grosso do Sul deve atingir 8,736 milhões de toneladas na temporada 2017/18, um recorde de produção. A área é de 2,6 milhões de hectares, enquanto que a produtividade estimada é de 56 sacas por hectare.

“Se as condições climáticas permaneceram favoráveis, a colheita avançará de modo satisfatório daqui para frente. Em relação ao plantio do milho safrinha, a área destinada ao cultivo do grão já alcançou 20,4%”, destaca o presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke, salientando, ainda que, a previsão é de que o cultivo da safra na atual temporada deve alcançar 1,85 milhão de hectares.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo