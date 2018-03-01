Colheita da soja avança em Mato Grosso do Sul e atinge 34,5% da área

Em Mato Grosso do Sul, a colheita de soja atingiu 34,5% da área referente à safra 2017/18. A informação foi divulgada na Circular Técnica elaborada pela equipe da Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de MS, na terça-feira (27).

De acordo com as informações levantadas pelo projeto Siga/MS – Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio, ferramenta de monitoramento do Sistema Famasul e da Aprosoja/MS, a região que mais avançou na colheita, no período analisado, foi a Norte, alcançando 52,4%, enquanto que no Sul os trabalhos no campo atingiram, aproximadamente, 29%.

A colheita de soja em Mato Grosso do Sul deve atingir 8,736 milhões de toneladas na temporada 2017/18, um recorde de produção. A área é de 2,6 milhões de hectares, enquanto que a produtividade estimada é de 56 sacas por hectare.

“Se as condições climáticas permaneceram favoráveis, a colheita avançará de modo satisfatório daqui para frente. Em relação ao plantio do milho safrinha, a área destinada ao cultivo do grão já alcançou 20,4%”, destaca o presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke, salientando, ainda que, a previsão é de que o cultivo da safra na atual temporada deve alcançar 1,85 milhão de hectares.