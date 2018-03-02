Soja e milho puxam alta de 13% no resultado do PIB agropecuário no Brasil

Agronegócio
O destaque fica com as produções nacionais de milho (55,2%) e soja (19,4%)
A agropecuária puxou o resultado da economia brasileira em 2017. No levantamento divulgado quinta-feira (1º), pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB – Produto Interno Bruto registrou alta de 1%, enquanto o setor teve avanço de 13%. O destaque fica com as produções nacionais de milho (55,2%) e soja (19,4%).
Para o presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, o crescimento tem relação direta com o perfil do produtor rural e com o clima. “Apesar da queda nos preços agrícolas em 2017, os investimentos feitos pelo produtor rural, que cada vez mais aplica tecnologias disponibilizadas pela comunidade científica na propriedade, e as condições climáticas favoráveis, estimularam a produção recorde da safra passada e, consequentemente, o resultado positivo”.
Outro fator importante é a exportação. Na análise do economista do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Luiz Gama, as vendas externas também foram impulsionadas em 2017 quando a soja cresceu 33% em termos de valor e o milho 25% em nível de Brasil.
Na visão do especialista, o cenário deve ser positivo em 2018. “A demanda internacional deve contribuir com o agro este ano, sobretudo, por conta da Ásia, onde estão os principais compradores dos produtos agropecuários brasileiros; o aumento das importações agrícolas principalmente, pela China, e há ainda a expectativa de elevação no consumo interno de proteína animal dada a melhora da economia”, explica.
AgroCastMS
ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS