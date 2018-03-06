Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte será inaugurado em Mato Grosso do Sul

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural inauguram, no dia 7 de março, o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O estado foi escolhido para a construção do Centro devido à vocação para a pecuária, referência para o mercado interno e externo.

Para o presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, o Centro auxiliará o setor produtivo a suprir a demanda por mão de obra especializada. “Mato Grosso do Sul possui o 4º maior rebanho do País, é referência nacional em produção bovina e tem um elevado nível de tecnificação. O Centro de Excelência auxiliará, assim, na formação de profissionais ainda mais qualificados para o mercado”, afirmou.

Com infraestrutura moderna, a unidade de educação profissional e tecnológica vai disseminar conhecimento, inovação e incentivar a pesquisa para o desenvolvimento da cadeia produtiva de bovinocultura de corte, que hoje tem processos com elevado nível de sofisticação e requer profissionais cada vez mais capacitados.

Pessoas de todos os estados que queiram investir numa carreira no setor vão poder estudar, gratuitamente, no Centro de Excelência em Campo Grande. A unidade de educação vai oferecer curso Técnico em Agropecuária com a especialização técnica em Bovinocultura de Corte, com carga horária total de 1.760 horas.

O especialista técnico em Bovinocultura de Corte será capaz de atuar em propriedades rurais, empresas de consultoria, agroindústrias, instituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, comercialização de equipamentos e produtos agrícolas, cooperativas, associações rurais, entre outros.

A área do Centro é de aproximadamente 1.950 m² distribuídos em sete blocos e uma configuração modular, com laboratórios didáticos e de informática, área de convivência e outros departamentos, levando em consideração a acessibilidade para atender pessoas com necessidades especiais.

O Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte é a segunda unidade de uma rede integrada de ensino voltada para educação profissional e tecnológica a ser inaugurada pelo Sistema CNA/SENAR. Em 2017, foi entregue à população o Centro de Excelência em Fruticultura, na região do Vale do São Francisco, em Juazeiro, na Bahia.