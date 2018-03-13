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Preço do milho sobe 12,84% em Mato Grosso do Sul, aponta Famasul

Cotação do grão saltou de R$ 27,25 para R$ 30,75 a saca, em apenas uma semana

Renan Nucci

Publicado em 13/03/2018 às 16:49

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O preço do milho em Mato Grosso do Sul subiu 12,84% entre 02 e 09 de março. Os dados são da Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS e foram divulgados no último Boletim Casa Rural.

A cotação do grão saltou de R$ 27,25 para R$ 30,75 a saca. De acordo com o analista técnico, Luiz Gama, em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 18%. “Fatores internos e externos impulsionaram o mercado do milho. Em destaque, a perspectiva de aumento da demanda por parte da indústria de proteína animal”.

Segundo Gama, no mercado internacional, continua influenciando o crescimento das exportações do setor agrícola, assim como a redução da oferta de milho, principalmente, da Argentina. “O USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima uma queda de 7,6% na produção do país vizinho e uma diminuição de 9% nas exportações”.

Na primeira semana de março, o valor da soja recuou apenas 0,09%, encerrando o período cotado a uma média de R$ 66,81. Em comparação ao mesmo período do ano passado, quando a saca era vendida a R$ 58,56, o aumento é de 14,15%.

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