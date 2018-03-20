Aprosoja/MS eleva previsão da colheita de soja para 9 milhões de toneladas

A Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de MS aumentou em 3% a previsão inicial da colheita da safra 2017/2018 de soja em Mato Grosso do Sul. Com isso, a instituição projeta, agora, que a produção da oleaginosa deve atingir, aproximadamente, 9,048 milhões de toneladas.

De acordo com a Circular Técnica, divulgada nessa segunda-feira (19), a produtividade média no estado é de 58 sc/ha. “O clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras e as plantas elevaram seu potencial produtivo, com isso, o agricultor conseguiu colher duas sacas a mais por hectare”, afirma o presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke.

Até o momento, mais de 85% da área de soja teve a colheita concluída, segundo informações do Siga/MS – Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio.

Conforme consultas aos sindicatos rurais e/ou empresas de assistências técnicas dos municípios e informações obtidas em campo, houve evolução da colheita da soja nas regiões Sul, Centro e Norte do estado, sendo o Norte a região com maior taxa de avanço, em torno de 82,2%.

Em relação ao plantio do milho safrinha, nos últimos 10 dias, os trabalhos no campo evoluíram cerca de 24 pontos percentuais da área, até o dia 16 de março. Com isso, até o momento, a semeadura atingiu 81,4%.