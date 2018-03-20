Produção de carne bovina em MS sobe 13%

Agronegócio
Dados foram divulgados nessa segunda-feira pela Unidade Técnica do Sistema Famasul
A produção de carne bovina em Mato Grosso do Sul totalizou 142,5 mil toneladas nos dois primeiros meses de 2018. Os dados são do Mapa – Ministério da Agricultura e Pecuária de MS, apurados pela Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS.
O volume produzido em 2018 supera em 13% o resultado verificado no mesmo período do ano passado, de 126,5 mil toneladas. “Ao todo, os abates em Mato Grosso do Sul, em janeiro e fevereiro, somaram 564 mil cabeças, sendo que a participação de fêmeas corresponde a 50,5% deste total”, cita a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.
Relação de Troca – As contas do produtor rural de Mato Grosso do Sul ficaram mais apertadas em fevereiro deste ano. De acordo com o Boletim da Casa Rural, o preço do bezerro subiu no período analisado, enquanto que a arroba do boi gordo permaneceu no mesmo patamar de 2017.
“A relação de troca entre o bezerro e o boi gordo ficou em 1,92 unidade do animal de reposição, um resultado 3,5% menor que em 2017”, explica Eliamar.
AgroCastMS
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Oportunidades
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Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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