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Agronegócio

Negócios, conhecimento e diversão são os principais atrativos da 54ª Expoagro

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 22/03/2018 às 11:05

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O Parque de Exposições João Humberto de Carvalho já recebe os preparativos para a próxima Expoagro de Dourados, que está em sua 54ª edição. Entre os dias 11 e 20 de maio, o público visitante poderá participar de palestras, exposições, simpósios, leilões, conhecer as tendências e novas tecnologias do setor, além de degustar comidas típicas e aproveitar as atrações musicais. A exposição é uma realização do Sindicato Rural do município. O Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS apoia a iniciativa realizada pelo Sindicato Rural de Dourados.

Durante os dez dias da feira, serão cerca de 80 expositores em uma área de 42 hectares, com o objetivo de promover o desenvolvimento e valorizar a produção. É uma oportunidade para os visitantes fazerem novos negócios e adquirirem conhecimentos sobre tecnologias que auxiliam o trabalho no cotidiano agrícola.

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália, destaca a importância da feira para a agropecuária, tanto para o MS, quanto para todo o País, e também dos momentos de diversão para os visitantes. “Todos os anos, buscamos trazer para a Expoagro o que há de melhor para o nosso público, seja no desenvolvimento da produção, nas tecnologias apresentadas e também na parte de atrações culinárias e shows. Nosso objetivo é fazer um evento que seja para todos”.

Shows – Como já é tradição, a 54ª Expoagro também trará grandes atrações musicais. Nomes como Fernando e Sorocaba, Jorge & Mateus, Jefferson Moraes, Raça Negra e Alok já estão confirmados.

Sobre a Expoagro

A 54ª Expoagro é realizada pelo Sindicato Rural de Dourados em parceria com Audiocom, Daniel Freitas e João Paulo Paz, organizada pelo Grupo Sato e conta com o patrocínio da cervejaria Devassa, Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Dourados, Senar/MS e Caixa, com o apoio do Sicredi e da Incorporadora São Bento e tem a parceria da Aced – Associação Comercial e Empresarial de Dourados, da Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, do Hotel Ibis e Hotel 10.

A entrada é gratuita todos os dias até às 18 horas. Nos dias de show, a cobrança será feita a partir desse horário e nos demais, a entrada será franca.

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