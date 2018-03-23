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Preço do leite registra recuperação em MS

Renan Nucci

Publicado em 23/03/2018 às 16:39

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Dados do Boletim Rural de Bovinocultura de leite, elaborado pela Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, revelam que março deverá ser um mês positivo para o mercado do leite em Mato Grosso do Sul.

A estimativa é que, no período citado, ocorra uma valorização de 5,4% no preço do leite produzido no estado. “A produção está menor, o que intensifica a concorrência entre as indústrias do setor”, afirma a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.

De acordo com o levantamento, no mês de fevereiro, a matéria-prima teve uma recuperação de 4,4% comparada a janeiro. “Isso se deu em razão ao aumento de capacidade de pagamento das indústrias e queda na oferta do leite, fato que já vem sendo observado desde o início do ano”.

Em relação aos produtos da cadeia produtiva, os maiores responsáveis pelo aumento foi o Leite cru (spot), que cresceu cerca de 9 pontos percentuais; a bebida láctea (0,3%) e a manteiga (2,4%).

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