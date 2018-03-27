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Agronegócio

Programa de assistência técnica do Senar/MS mobiliza produtores rurais

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 27/03/2018 às 11:20

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O programa Mais Inovação, uma das linhas de atuação da ATeG – Assistência Técnica e Gerencial, do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, está com inscrições abertas para formação de novas turmas para o próximo ciclo produtivo. As ações iniciam em todo o estado no mês de junho com encerramento em maio de 2019.

Os interessados devem procurar os sindicatos rurais nos municípios para solicitar pré-inscrição. Em seguida, os mobilizadores entrarão em contato com os produtores para agendar a reunião de apresentação sobre o programa, obrigações e responsabilidades das partes envolvidas e as condições de participação.

“Nosso foco é melhorar a produtividade das propriedades assistidas por intermédio das boas práticas de produção, tais como renovação ou recuperação de pastagens, implantação de sistema de integração lavoura-pecuária, além das questões gerenciais; assim as propriedades tornam-se mais competitivas e com melhores resultados produtivos e econômicos”, explica o coordenador do programa Mais Inovação, Nivaldo Junior.

O programa existe desde 2012 e atende, em todo o estado, 197 propriedades em 44 municípios. “São 16 profissionais a campo, sendo um supervisor e 15 técnicos; engenheiros agrônomos ou zootecnistas, treinados e capacitados para elevar o patamar produtivo e econômico das propriedades”, complementa.

Desde 2014, o Sebrae/MS é o maior parceiro do Senar/MS no programa Mais Inovação. Juntas, as instituições visam estimular os produtores rurais a aperfeiçoar a atividade, possibilitando novas oportunidades de negócio e fortalecendo o que já desponta na propriedade. Para as demandas do ciclo 2017/2018 do Mais Inovação, o Sebrae disponibilizou R$ 1,5 mi. A expectativa é atender 240 novas propriedades em Mato Grosso do Sul.

O período de atendimento é anual, com visitas mensais de 4 horas, que pode ser renovado ano a ano. Mais informações podem ser obtidas nos sindicatos rurais dos municípios e pelo telefone: (67) 3320-6930.

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