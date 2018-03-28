Parceria garante R$ 10 milhões para fortalecimento da agricultura familiar em MS

O governador Reinaldo Azambuja e os deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet selaram parceria que garante R$ 10 milhões para o fortalecimento da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul. O recurso será utilizado para compra de equipamentos agrícolas e construção de centrais de comercialização de produtos em 12 municípios. Nesta terça-feira (27.3), os três se reuniram com prefeitos e representantes das cidades para reforçar a garantia dos investimentos.

Com a iniciativa serão beneficiados pequenos produtores de Amambai, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Batayporã, Guia Lopes da Laguna, Mundo Novo, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sonora, Terenos e Três Lagoas. Cada deputado federal destinou R$ 2,5 milhões de recursos do Orçamento Geral da União para a aquisição de patrulhas mecanizadas. Como contrapartida, o Governo de Mato Grosso do Sul aportou mais R$ 5 milhões para erguer as centrais de distribuição.

“É uma parceria que mostra nossa preocupação em dar aos pequenos agricultores condições de comercialização de suas produções”, destacou o governador Reinaldo Azambuja. Para ele, o trabalho em conjunto com os deputados federais fortalece as associações e cooperativas de pequenos agricultores dos municípios. “Com as centrais de distribuição eles terão mais competitividade e acesso ao mercado. Assim vamos fixar o agricultor familiar no campo”, explicou.

Segundo a coordenadora de Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Ariani Moanly Garcia Monteiro, os recursos já estão garantidos e as construções das centrais ficarão a cargo de cada município. “As prefeituras têm até o dia 31 de maio deste ano para protocolar os projetos na Semagro para então poder iniciar o processo licitatório e depois dar início a construção da obra”, disse.

Também participaram do encontro o secretário da Semagro, Jaime Verruck, e os deputados estaduais Enelvo Felini e João Grandão, além de autoridades municipais e técnicos ligados à área.