Mato Grosso do Sul chega na reta final da colheita de soja

A colheita da soja em Mato Grosso do Sul caminha para a fase final. As informações da Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de MS revelam que os trabalhos no campo atingem 93,5% da área referente à safra 2017/18.

De acordo com a Circular Técnica da instituição, em relação aos dados do Siga/MS – Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio de MS, estima-se que a Região Centro é a que apresenta o maior avanço na área com colheita da oleaginosa, em torno de 97%.

O milho safrinha atingiu 95,7% da área de plantio concluída, 10 pontos percentuais a mais do que no levantamento anterior, sendo a Região Sul a área com porcentagem média de plantio mais avançada.

Segundo o Analista de Grãos do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Leonardo Carlotto, a previsão para o fim da colheita é na primeira quinzena de abril. “No geral, as lavouras estão em boas condições e nesta safra temos um percentual aceitável fora do período ideal de plantio que é o zoneamento agroclimático do milho”, comenta.

A estimativa é que a colheita de milho safrinha atinja 9,4 milhões de toneladas com produtividade de 85 sc/ha.