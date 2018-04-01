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Iagro convoca veterinários do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal

Renan Nucci

Publicado em 01/04/2018 às 10:15

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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) convoca os médicos veterinários habilitados no Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT) para fazer recadastramento.

Através da Portaria n° 28, de 5 de março de 2018, o Mapa oficializou a convocação dos profissionais, para o preenchimento obrigatório de ficha cadastral e fiscalização da infraestrutura e ambiente da sala de exames, materiais e todos os equipamentos para realização do diagnóstico de brucelose e tuberculose. Na portaria também é solicitada a verificação do compartilhamento de material e infraestrutura, conforme a legislação vigente.

Segundo a publicação, a fiscalização será realizada por fiscal estadual agropecuário da Iagro, da Unidade Local, onde se localiza a sala de exame do profissional desde 1º de março até 30 de junho de 2018.

Segundo o diretor-presidente da Agência, Luciano Chiochetta, a finalidade da medida é consolidar e atualizar as informações pertinentes aos profissionais que se dedicam ao PNCEBT para constituir um cadastro sólido, que descreva o perfil do profissional e sua área de atuação. Ele lembra que a participação dos profissionais é obrigatória e o não atendimento da convocação pode resultar em sansões.

Mais informações podem ser obtidas na Divisão de Defesa Sanitária Animal (DDSA/PNCEBT/ Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), pelo telefone (67) 3901-2704 ou no Serviço de Saúde Animal (SSA/DDA/SFA-MS) através do (67) 3041-9395.

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