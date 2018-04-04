Leilões movimentam 80ª Expogrande até o dia 14 de abril

No dia 4 de abril, a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) retoma os leilões já na 80ª Expogrande, no Parque Laucídio Coelho, com o 18º Leilão BPW. O evento começa às 19 horas, no Tatersal de Elite 2 pela Leiloboi Leilões Rurais.

No dia 6 de abril, às 20 horas, no Tatersal de Elite 1, será realizado pela Corrêa da Costa Leilões Rurais o 4º Leilão Neloraço Matrizes e 19º Leilão Reprodutores. Já no dia 7 de abril estão programados o Leilão Nelore IPB, às 12 horas, na Estância IPB, promovido pela Capitaliza Leilões Rurais, o Leilão Brangus, às 20 horas, no Tatersal de Elite 2, promovido pela Leiloboi Leilões Rurais, e o Leição Cavalo Pantaneiro, às 20 horas, no Tatersal de Elite 1, realizado pela Taquari Horse Leilões Rurais.

Para o dia 8 de abril, serão realizados o Leilão Girolando Pé no Chão, às 12 horas, no Tatersal de Elite 1, promovido pelo Armando (Rebanho), enquanto às 12 horas tem o 17º Leilão VRJO, no Terra Nova, organizado pela Leiloboi Leilões Rurais. O último do dia será o Leilão de Corte Capitaliza, marcado para as 18 horas, no Tatersal de Elite 2, realizado pela Capitaliza Leilões Rurais.

Em 9 de abril, uma segunda-feira, serão realizados dois leilões, sendo o primeiro o 31º Leilão MAX QM, programado para às 20 horas, no Tatersal de Elite 1, promovido pela Taquari Horse Leilões Rurais, enquanto o segundo será o Leilão Pérolas do Senepol, também às 20 horas, Tatersal de Elite 2. No dia seguinte, 10 de abril, teremos o 8º Leilão Agropecuária Menta, 20 horas, no Tatersal de Elite 1, promovido ela Leilogrande Leilões Rurais.

O dia 11 de abril reserva o 11º Leilão Reprodutores Nelore Progenel, com horário ainda a definir, no Tatersal de Elite 1, promovido pela LN Leilões Rurais, e o Leilão 10 Marcas, às 19 horas, no Tatersal de Elite 2, realizado pela Leilosat Leilões Rurais, ofertando 1,5 mil machos e fêmeas de criatórios de Mato Grosso do Sul. Já no dia seguinte, 12 de abril, temos o Leilão Senepol da São José, que será às 19 horas, no Tatersal de Elite 1, realizado também pela Leilosat Leilões Rurais, que oferecerá 40 touros PO, e o Leilão de Corte Capitaliza, também às 19 horas, no Tatersal Elite 2, organizado pela Capitaliza Leilões Rurais.

No dia 13 de abril, serão realizados o 17º Leilão Bezerros do MS, às 12 horas, no Tatersal de Elite 2, promovido pela Leilosat Leilões Rurais, e Leilão de Cavalos Crioulos Cabanha Calidad, Cabanha Furna e Genética Aditiva, às 19 horas, no Tatersal de Elite 1, realizado pela Programa Leilões/Parceria Leilões Rurais. Encerrando a programação no dia 14 de abril, está agendado o 4º Leilão Girolando Top do Leite MS, 12 horas, no Tatersal de Elite 2, realizado pela Leilogrande Leilões Rurais.

Confira abaixo a programação completa de leilões:

DIA 4 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA)

18º LEILÃO BPW

HORÁRIO: 19 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 2

REALIZAÇÃO: Leiloboi Leilões Rurais

DIA 6 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)

4º LEILÃO NELORAÇO MATRIZES E 19º LEILÃO REPRODUTORES

HORÁRIO: 20 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 1

REALIZAÇÃO: Correa da Costa Leilões Rurais

DIA 7 DE ABRIL (SÁBADO)

LEILÃO NELORE IPB

HORÁRIO: 12 Horas

LOCAL: Estância IPB

REALIZAÇÃO: Capitaliza Leilões Rurais

LEILÃO BRANGUS

HORÁRIO: 20 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 2

REALIZAÇÃO: Leiloboi Leilões Rurais

LEILÃO CAVALO PANTANEIRO

HORÁRIO: 20 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 1

REALIZAÇÃO: Taquari Horse Leilões Rurais

DIA 8 DE ABRIL (DOMINGO)

LEILÃO GIROLANDO PÉ NO CHÃO

HORÁRIO: 12 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 1

REALIZAÇÃO: Armando (Rebanho)

17º LEILÃO VRJO

HORÁRIO: 12 Horas

LOCAL: Terra Nova

REALIZAÇÃO: Leiloboi Leilões Rurais

LEILÃO DE CORTE CAPITALIZA

HORÁRIO: 18 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 2

REALIZAÇÃO: Capitaliza Leilões Rurais

DIA 9 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)

31º Leilão MAX QM

HORÁRIO: 20 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 1

REALIZAÇÃO: Taquari Horse Leilões Rurais

LEILÃO PÉROLAS DO SENEPOL

HORÁRIO: 20 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 2

REALIZAÇÃO: Não informado

DIA 10 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA)

8º LEILÃO AGROPECUARIA MENTA

HORÁRIO: 20 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 1

REALIZAÇÃO: Leilogrande Leilões Rurais

DIA 11 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA)

11º LEILÃO REPRODUTORES NELORE PROGENEL

HORÁRIO: 19 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 1

REALIZAÇÃO: LN Leilões Rurais

LEILÃO 10 MARCAS (1.500 MACHOS E FÊMEAS DE CRIATÓRIOS DE MS)

HORÁRIO: 19 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 2

REALIZAÇÃO: Leilosat Leilões Rurais

DIA 12 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA)

LEILÃO SENEPOL DA SÃO JOSE (40 TOUROS PO)

HORÁRIO: 19 Horas

LOCAL: Tatersal Elite 1

REALIZAÇÃO: Leilosat Leilões Rurais

LEILÃO DE CORTE CAPITALIZA

HORÁRIO: 19 Horas

LOCAL: Tatersal Elite 2

REALIZAÇÃO: Capitaliza Leilões Rurais

DIA 13 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)

17º LEILÃO BEZERROS DO MS

HORÁRIO: 12 Horas

LOCAL: Tatersal Elite 2

REALIZAÇÃO: Leilosat Leilões Rurais

LEILÃO DE CAVALOS CRIOULOS CABANHA CALIDAD, CABANHA FURNA E GENÉTICA ADITIVA

HORÁRIO: 19 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 1

REALIZAÇÃO: Programa Leilões/Parceria Leilões Rurais

DIA 14 DE ABRIL (SÁBADO)

4º LEILÃO GIROLANDO TOP DO LEITE MS

HORÁRIO: 12 Horas

LOCAL: Tatersal de Elite 2

REALIZAÇÃO: Leilogrande Leilões Rurais