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Agronegócio

Leilões movimentam 80ª Expogrande até o dia 14 de abril

Agenda conta com quase 20 leilões, eventos prometem movimentar o cenário do agronegócio em MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/04/2018 às 11:02

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No dia 4 de abril, a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) retoma os leilões já na 80ª Expogrande, no Parque Laucídio Coelho, com o 18º Leilão BPW. O evento começa às 19 horas, no Tatersal de Elite 2 pela Leiloboi Leilões Rurais.

No dia 6 de abril, às 20 horas, no Tatersal de Elite 1, será realizado pela Corrêa da Costa Leilões Rurais o 4º Leilão Neloraço Matrizes e 19º Leilão Reprodutores. Já no dia 7 de abril estão programados o Leilão Nelore IPB, às 12 horas, na Estância IPB, promovido pela Capitaliza Leilões Rurais, o Leilão Brangus, às 20 horas, no Tatersal de Elite 2, promovido pela Leiloboi Leilões Rurais, e o Leição Cavalo Pantaneiro, às 20 horas, no Tatersal de Elite 1, realizado pela Taquari Horse Leilões Rurais.
 
Para o dia 8 de abril, serão realizados o Leilão Girolando Pé no Chão, às 12 horas, no Tatersal de Elite 1, promovido pelo Armando (Rebanho), enquanto às 12 horas tem o 17º Leilão VRJO, no Terra Nova, organizado pela Leiloboi Leilões Rurais. O último do dia será o Leilão de Corte Capitaliza, marcado para as 18 horas, no Tatersal de Elite 2, realizado pela Capitaliza Leilões Rurais.
 
Em 9 de abril, uma segunda-feira, serão realizados dois leilões, sendo o primeiro o 31º Leilão MAX QM, programado para às 20 horas, no Tatersal de Elite 1, promovido pela Taquari Horse Leilões Rurais, enquanto o segundo será o Leilão Pérolas do Senepol, também às 20 horas, Tatersal de Elite 2. No dia seguinte, 10 de abril, teremos o 8º Leilão Agropecuária Menta, 20 horas, no Tatersal de Elite 1, promovido ela Leilogrande Leilões Rurais.
 
O dia 11 de abril reserva o 11º Leilão Reprodutores Nelore Progenel, com horário ainda a definir, no Tatersal de Elite 1, promovido pela LN Leilões Rurais, e o Leilão 10 Marcas, às 19 horas, no Tatersal de Elite 2, realizado pela Leilosat Leilões Rurais, ofertando 1,5 mil machos e fêmeas de criatórios de Mato Grosso do Sul. Já no dia seguinte, 12 de abril, temos o Leilão Senepol da São José, que será às 19 horas, no Tatersal de Elite 1, realizado também pela Leilosat Leilões Rurais, que oferecerá 40 touros PO, e o Leilão de Corte Capitaliza, também às 19 horas, no Tatersal Elite 2, organizado pela Capitaliza Leilões Rurais.
 
No dia 13 de abril, serão realizados o 17º Leilão Bezerros do MS, às 12 horas, no Tatersal de Elite 2, promovido pela Leilosat Leilões Rurais, e Leilão de Cavalos Crioulos Cabanha Calidad, Cabanha Furna e Genética Aditiva, às 19 horas, no Tatersal de Elite 1, realizado pela Programa Leilões/Parceria Leilões Rurais. Encerrando a programação no dia 14 de abril, está agendado o 4º Leilão Girolando Top do Leite MS, 12 horas, no Tatersal de Elite 2, realizado pela Leilogrande Leilões Rurais.
 
Confira abaixo a programação completa de leilões:
 
DIA 4 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA)
 
18º LEILÃO BPW
HORÁRIO: 19 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 2
REALIZAÇÃO: Leiloboi Leilões Rurais
 
DIA 6 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)
 
4º LEILÃO NELORAÇO MATRIZES E 19º LEILÃO REPRODUTORES
HORÁRIO: 20 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 1
REALIZAÇÃO: Correa da Costa Leilões Rurais
 
DIA 7 DE ABRIL (SÁBADO)
 
LEILÃO NELORE IPB
HORÁRIO: 12 Horas
LOCAL: Estância IPB
REALIZAÇÃO: Capitaliza Leilões Rurais
 
LEILÃO BRANGUS
HORÁRIO: 20 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 2
REALIZAÇÃO: Leiloboi Leilões Rurais
 
LEILÃO CAVALO PANTANEIRO
HORÁRIO: 20 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 1
REALIZAÇÃO: Taquari Horse Leilões Rurais
 
DIA 8 DE ABRIL (DOMINGO)
 
LEILÃO GIROLANDO PÉ NO CHÃO
HORÁRIO: 12 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 1
REALIZAÇÃO: Armando (Rebanho)
 
17º LEILÃO VRJO
HORÁRIO: 12 Horas
LOCAL: Terra Nova
REALIZAÇÃO: Leiloboi Leilões Rurais
 
LEILÃO DE CORTE CAPITALIZA
HORÁRIO: 18 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 2
REALIZAÇÃO: Capitaliza Leilões Rurais
 
DIA 9 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)
 
31º Leilão MAX QM
HORÁRIO: 20 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 1
REALIZAÇÃO: Taquari Horse Leilões Rurais
 
LEILÃO PÉROLAS DO SENEPOL
HORÁRIO: 20 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 2
REALIZAÇÃO: Não informado
 
DIA 10 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA)
 
8º LEILÃO AGROPECUARIA MENTA
HORÁRIO: 20 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 1
REALIZAÇÃO: Leilogrande Leilões Rurais
 
DIA 11 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA)
 
11º LEILÃO REPRODUTORES NELORE PROGENEL
HORÁRIO: 19 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 1
REALIZAÇÃO: LN Leilões Rurais
 
LEILÃO 10 MARCAS (1.500 MACHOS E FÊMEAS DE CRIATÓRIOS DE MS)
HORÁRIO: 19 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 2
REALIZAÇÃO: Leilosat Leilões Rurais
 
DIA 12 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA)
 
LEILÃO SENEPOL DA SÃO JOSE (40 TOUROS PO)
HORÁRIO: 19 Horas
LOCAL: Tatersal Elite 1
REALIZAÇÃO: Leilosat Leilões Rurais
 
LEILÃO DE CORTE CAPITALIZA
HORÁRIO: 19 Horas
LOCAL: Tatersal Elite 2
REALIZAÇÃO: Capitaliza Leilões Rurais
 
DIA 13 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)
 
17º LEILÃO BEZERROS DO MS
HORÁRIO: 12 Horas
LOCAL: Tatersal Elite 2
REALIZAÇÃO: Leilosat Leilões Rurais
 
LEILÃO DE CAVALOS CRIOULOS CABANHA CALIDAD, CABANHA FURNA E GENÉTICA ADITIVA
HORÁRIO: 19 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 1
REALIZAÇÃO: Programa Leilões/Parceria Leilões Rurais
 
DIA 14 DE ABRIL (SÁBADO)
 
4º LEILÃO GIROLANDO TOP DO LEITE MS
HORÁRIO: 12 Horas
LOCAL: Tatersal de Elite 2
REALIZAÇÃO: Leilogrande Leilões Rurais
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