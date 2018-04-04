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Preço do milho em Mato Grosso do Sul aumenta 32%, segundo Famasul

Clima adverso na Argentina e apreciação do dólar influenciam o mercado interno de soja e milho em MS

Renan Nucci

Publicado em 04/04/2018 às 13:55

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Em março, a saca do milho registrou média R$ 31,51, cerca de 32% a mais que o mês de fevereiro. A informação foi divulgada no Boletim Casa Rural, elaborado pela Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS.

Em relação ao mesmo período do ano passado, quando o valor estava em torno de R$ 23/saca, o aumento é de 32,23%.

“As cotações internas do milho experimentaram forte valorização ao longo do mês de março, impulsionadas principalmente pelas condições de oferta na Argentina e apreciação do dólar”, afirma o analista técnico do Sistema Famasul, Luiz Gama, que acrescenta ainda: “Segundo o USDA os Estados Unidos tiveram uma queda de 2,43% na área a ser semeada com milho em relação à safra anterior, o que repercutiu no mercado interno brasileiro”.

Em relação à soja, em comparação ao mês de fevereiro, o preço teve aumento de 6,75% em março, anotando média de R$ 66,27. “Igual ao milho, as condições climáticas adversas na Argentina, 3º maior produtor mundial da oleaginosa, e a perspectiva de redução de área nos Estados Unidos, líder em produção deste setor, influenciaram no aumento do valor do grão no Estado”.

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