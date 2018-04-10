Governador anuncia safra recorde de soja em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul colheu na safra 2017/2018 a maior produção de soja estadual. São 9,558 milhões de toneladas do grão, com produtividade de 59,2 sacas por hectare, conforme anúncio feito pelo governador Reinaldo Azambuja junto a representantes do setor produtivo na manhã desta terçã-feira (10.4), no Gabinete Itinerante da Expogrande.

“Com grande satisfação anunciamos hoje que atingimos um recorde na produção estadual de soja, resultado de um trabalho conjunto com a Famasul, a Aprosoja e os centros de pesquisa e tecnologia”, disse o governador ao afirmar que a produção total cresceu um milhão de tonelada da safra passada para atual.

Os números apresentados hoje mostram ainda que Mato Grosso do Sul plantou 2,700 milhões de hectares na safra atual, com aumento de 6,51% da área. Além disso, a produção cresceu 12%, passando de 8,532 milhões de toneladas para os atuais 9,558 milhões de toneladas, e a produtividade 5,53%.

O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), Maurício Saito, destacou o trabalho dos agricultores do Estado, que tem no sangue o empreendedorismo nato. “Os números são consolidados e mostram o resultado das nossas ações junto com o Governo do Estado, que proporcionam mais segurança e confiança ao produtor”.

A capacitação dos produtores do campo foi destaque na fala do presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), Juliano Schmaedecke. “O produtor tem se capacitado, usado a tecnologia a seu favor para crescer e expandir seus negócios e o resultado está sendo visto por nós, mesmo em um ano com intempéries climáticas”.

Titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, citou pontos importantes que têm contribuído para os números atuais. Entre eles, os recursos aportados para o setor por meio do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja (Fundems), e a linha de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), que tem financiado projetos de produtores locais.

Além disso, o governador junto do secretário, citou o Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS), programa que monitora a safra estadual, desenvolvido em parceria entre o Governo do Estado e a Famasul. E o Soja Plus, programa gratuito oferecido ao produtor, para aumentar a produtividade com qualidade da soja em MS.