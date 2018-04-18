Com redução de 14% na produção de leite, preços disparam em MS

O preço do leite em Mato Grosso do Sul deve registrar média de R$ 0,979 o litro no mês de abril, apresentando valorização de 7,8% em relação ao mês anterior. Os dados são da Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS e foram divulgados no Boletim Casa Rural de terça-feira (17).

“A principal justificativa do aumento nas cotações da matéria-prima está na redução do volume produzido este ano. No primeiro bimestre, o volume captado foi 35,9 milhões de litros, 13,6% inferior ao mesmo período de 2017 quando foram captados 41,6 milhões de litros”, explica a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.

De acordo com os dados levantados pelo Conseleite – Conselho Paritário de Produtores e Indústrias de Leite, em março o preço apresentou média de R$ 0,9074/litro, valorização 10,13% em relação a fevereiro. “Outro fator que contribuiu para o incremento no valor foi a melhora na capacidade de pagamento das indústrias, tendo em vista que importantes produtos do mix de lácteos do estado registraram valorização, como por exemplo a mussarela e o leite cru (spot)”.