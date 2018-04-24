Com principio de incêndio, Escola Rural Novo Progresso mobiliza Corpo de Bombeiros

Por volta de 14h13, na MS-170, sentido Escola Rural Novo Progresso, situada no Assentamento Monjolinho, vítimas de Intoxicação por Produtos Químicos mobilizaram a Equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, aconteceu um princípio de incêndio em um padrão de energia da escola, no qual foi utilizado um extintor de pó químico seco de um dos ônibus escolares presentes no local, para fazer o combate às chamas.

No caminho, o Corpo de Bombeiros se deparou com um motorista que transportava duas vítimas, ambas conscientes e orientadas, apresentando falta de ar e tosse. Um ônibus também estava com alunos e professores que apresentavam sintomas de intoxicação.

Após realizarem a avaliação primária das vítimas, chegou em apoio no local a ambulância do SAMU, que era comandada pelo Téc. Enfermagem André. Na oportunidade, foi decidido que três vítimas menores de idade, acompanhadas de uma professora como responsável pelas mesmas, fossem transportadas ao pronto socorro pela ambulância do SAMU, pois as três vítimas apresentavam dificuldades respiratória, urticária e dificuldade para realizar movimentos. As outras vítimas seguiram de ônibus para o pronto socorro, tendo em vista que a guarnição foi informada que na escola ainda haviam mais vítimas.

O Corpo de Bombeiro prosseguiu até a referida escola e, chegando no local, constataram que as vítimas tinham ido para ESF local para receber o primeiro atendimento, na ESF nos deparamos com cerca de 5 vítimas já no interior de uma ambulância da prefeitura municipal que tinha como responsável a Enfermeira Ilma, a enfermeira solicitou o apoio de um militar do corpo de bombeiros para acompanhar durante o trajeto até o PS pois a mesma estava com muitas vítimas no interior da ambulância e algumas necessitavam de oxigeno - terapia.

Permaneceu no local o SD BM Pinheiro para atender as demais possíveis vítimas tendo em vista que na ESF ainda havia alguns alunos da escola recebendo atendimento.

A diretora M. J. M, informou que já havia contatado a energisa para mandarem uma equipe no local e averiguar a situação do padrão de energia, a diretora ainda informou que técnicos da secretaria de obras tiveram no local e desligaram toda a rede elétrica da escola.