Começa hoje (1º de maio) a vacinação contra aftosa para produtores rurais do Pantanal

De acordo com o Ministério da Agricultura, o pecuarista que descumprir a medida estará sujeito a autuação e multa, cujo valor varia conforme as regras de cada estado da Federação.

A vacinação contra a febre aftosa começa oficialmente em Mato Grosso do Sul neste dia 1° de maio, para os pecuaristas das regiões do Pantanal, Planalto e Fronteira. A previsão do governo do Estado é de imunizar 21 milhões de animais entre bovinos e bubalinos nesta campanha.

Auditores fiscais do ministério acompanham a cobertura vacinal, verificando, a partir de amostras de sangue, se os animais estão sendo realmente imunizados. Além dessa coleta, os ficais deverão conferir a declaração de vacinação e nota fiscal de compra apresentadas pelos produtores.

Rebanho de MS

Os proprietários da região do Pantanal que optarem pela vacinação de todo o rebanho em maio, deverão vacinar de 1º de maio a 15 de junho e o registro de 1º de maio até 2 de julho. No Planalto e na Fronteira a vacinação acontecerá de 1º a 31 de maio, e o registro deve ser feito de 1º de maio a 15 de junho.

A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) orienta os produtores da região do Pantanal que em caso de enchente na propriedade, a retirada dos animais deve ser requerida junto ao órgão. Caso o destino seja informado previamente, será feita a emissão de GTA, caso não informe o local o serviço oficial deve controlar e acompanhar a movimentação dos animais.

*Com informações do Iagro e Canal Rural.