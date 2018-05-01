Começa hoje (1º de maio) a vacinação contra aftosa para produtores rurais do Pantanal

Campanha
Em caso de enchente nas propriedades rurais, a retirada dos animais deve ser requerida junto ao Iagro
A vacinação contra a febre aftosa começa oficialmente em Mato Grosso do Sul neste dia 1° de maio, para os pecuaristas das regiões do Pantanal, Planalto e Fronteira. A previsão do governo do Estado é de imunizar 21 milhões de animais entre bovinos e bubalinos nesta campanha.
De acordo com o Ministério da Agricultura, o pecuarista que descumprir a medida estará sujeito a autuação e multa, cujo valor varia conforme as regras de cada estado da Federação.
Auditores fiscais do ministério acompanham a cobertura vacinal, verificando, a partir de amostras de sangue, se os animais estão sendo realmente imunizados. Além dessa coleta, os ficais deverão conferir a declaração de vacinação e nota fiscal de compra apresentadas pelos produtores.
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Os proprietários da região do Pantanal que optarem pela vacinação de todo o rebanho em maio, deverão vacinar de 1º de maio a 15 de junho e o registro de 1º de maio até 2 de julho. No Planalto e na Fronteira a vacinação acontecerá de 1º a 31 de maio, e o registro deve ser feito de 1º de maio a 15 de junho.
A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) orienta os produtores da região do Pantanal que em caso de enchente na propriedade, a retirada dos animais deve ser requerida junto ao órgão. Caso o destino seja informado previamente, será feita a emissão de GTA, caso não informe o local o serviço oficial deve controlar e acompanhar a movimentação dos animais.
*Com informações do Iagro e Canal Rural.
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