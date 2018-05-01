Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:49

Buscar

Últimas notícias
X

Campanha

Começa hoje (1º de maio) a vacinação contra aftosa para produtores rurais do Pantanal

Em caso de enchente nas propriedades rurais, a retirada dos animais deve ser requerida junto ao Iagro

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2018 às 09:23

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A vacinação contra a febre aftosa começa oficialmente em Mato Grosso do Sul neste dia 1° de maio, para os pecuaristas das regiões do Pantanal, Planalto e Fronteira. A previsão do governo do Estado é de imunizar 21 milhões de animais entre bovinos e bubalinos nesta campanha.

De acordo com o Ministério da Agricultura, o pecuarista que descumprir a medida estará sujeito a autuação e multa, cujo valor varia conforme as regras de cada estado da Federação.

Leia Também

• Para vacinar 21 milhões de animais, MS inicia campanha contra a aftosa no dia 1° de maio

• Corumbá deverá vacinar rebanho de 2 milhões de animais contra aftosa

• Para vacinar 21 milhões de animais, MS inicia campanha contra a aftosa no dia 1° de maio

Auditores fiscais do ministério acompanham a cobertura vacinal, verificando, a partir de amostras de sangue, se os animais estão sendo realmente imunizados. Além dessa coleta, os ficais deverão conferir a declaração de vacinação e nota fiscal de compra apresentadas pelos produtores.

Rebanho de MS

Os proprietários da região do Pantanal que optarem pela vacinação de todo o rebanho em maio, deverão vacinar de 1º de maio a 15 de junho e o registro de 1º de maio até 2 de julho. No Planalto e na Fronteira a vacinação acontecerá de 1º a 31 de maio, e o registro deve ser feito de 1º de maio a 15 de junho.

A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) orienta os produtores da região do Pantanal que em caso de enchente na propriedade, a retirada dos animais deve ser requerida junto ao órgão. Caso o destino seja informado previamente, será feita a emissão de GTA, caso não informe o local o serviço oficial deve controlar e acompanhar a movimentação dos animais.

*Com informações do Iagro e Canal Rural.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo