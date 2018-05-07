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Sanidade Animal

Governo do Estado lança oficialmente campanha de vacinação contra febre aftosa na quarta-feira

Produtores do Pantanal podem imunizar o rebanho até o dia 15 de junho

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/05/2018 às 13:04

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O Governo do Estado lança oficialmente nesta quarta-feira (9.5), a campanha de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul. A solenidade aberta à imprensa, será realizada na fazenda Embriza, localizada no km 4 da BR-163, em Campo Grande.

Com previsão de imunizar 21 milhões de animais entre bovinos e bubalinos, a vacinação contra a febre aftosa começou no dia 1° de maio e termina no dia 31 para os proprietários das regiões do Planalto e Fronteira, já os produtores do Pantanal podem imunizar o rebanho até 15 de junho.

Em Mato Grosso do Sul a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) – órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), é responsável por acompanhar e fiscalizar a vacinação. A cerimônia de abertura contará do secretário da Semagro, Jaime Verruck; do diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiochetta; e de outras autoridades.

Conforme o calendário oficial, o registro da vacinação deve ser feito até 15 de junho para produtores do Planalto e Fronteira. Já a região do Pantanal tem até 2 de julho para regularizar o registro no sistema da Iagro. O produtor que deixar de vacinar ou não registrar a vacina estará sujeito à multa.

O órgão de defesa publicou instrução de serviço em que orienta produtores da região do Pantanal que em caso de enchente na propriedade, a retirada dos animais deve ser requerida junto ao órgão. Caso o destino seja informado previamente, será feita a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA), caso não informe o local o serviço oficial deve controlar e acompanhar a movimentação dos animais.

Brasil livre de aftosa

Em abril todo o Brasil foi reconhecido como área livre de aftosa, com vacinação. A decisão chega após 123 anos de ações contra a doença, que teve o primeiro foco no País em 1895 e o último em 2006. Mato Grosso do Sul, há 12 anos, também comemora território sem registro de febre aftosa.

Junto com a comemoração, Mato Grosso do Sul lançou o desafio de retirar a necessidade da vacinação até 2021, o que vai exigir ainda mais dedicação e fiscalização de proprietários, técnicos e autoridades competentes.

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