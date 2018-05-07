Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:49

Buscar

Últimas notícias
X

Setor produtivo

Semana do Leite terá diversas atrações a partir de 28 de maio

O O evento é fruto de uma parceria entre o governo do Estadoe as instituições públicas e privadas da cadeia do leite no MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/05/2018 às 09:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite, órgão colegiado ligado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) realizará de 28 de maio a 3 de junho a Semana do Leite de Mato Grosso do Sul.

Com ações que visam divulgar a importância do leite no cenário econômico e social, e também estimular o consumo de produtos lácteos. Durante a Semana do Leite acontecem a Campanha de arrecadação de leite nos hipermercados, palestras em escolas públicas e privadas, evento ‘Leite da Manhã’ (na Assembleia Legislativa), premiação do concurso Desenho e Redação, 21º Encontro Técnico do Leite, Feira Pró-genética e Pró-fêmeas MS e Corrida do Leite no Parque das Nações Indígenas, na Capital.

Leia Também

• Semagro orienta pequenos empresários sobre prazo do Refis de dívidas federais

O evento, que é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e as instituições públicas e privadas que compõem a cadeia do leite no MS, tem ainda na programação a distribuição de produtos por meio de promoções em rádios, sites de notícias e mídias sociais.

Dia Mundial do Leite – 1º de Junho

A data foi criada em 2001 pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU, sigla em inglês), com o objetivo de incentivar o consumo de lácteos à população mundial e divulgar seus benefícios.

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite

A Câmara é vinculada à Semagro e tem a finalidade de sugerir medidas que devam ser adotadas para propiciar o crescimento e a melhoria das atividades da cadeia produtiva do leite em MS.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo