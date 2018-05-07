Semana do Leite terá diversas atrações a partir de 28 de maio

Setor produtivo
O O evento é fruto de uma parceria entre o governo do Estadoe as instituições públicas e privadas da cadeia do leite no MS
A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite, órgão colegiado ligado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) realizará de 28 de maio a 3 de junho a Semana do Leite de Mato Grosso do Sul.
Com ações que visam divulgar a importância do leite no cenário econômico e social, e também estimular o consumo de produtos lácteos. Durante a Semana do Leite acontecem a Campanha de arrecadação de leite nos hipermercados, palestras em escolas públicas e privadas, evento ‘Leite da Manhã’ (na Assembleia Legislativa), premiação do concurso Desenho e Redação, 21º Encontro Técnico do Leite, Feira Pró-genética e Pró-fêmeas MS e Corrida do Leite no Parque das Nações Indígenas, na Capital.
O evento, que é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e as instituições públicas e privadas que compõem a cadeia do leite no MS, tem ainda na programação a distribuição de produtos por meio de promoções em rádios, sites de notícias e mídias sociais.
Dia Mundial do Leite – 1º de Junho
A data foi criada em 2001 pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU, sigla em inglês), com o objetivo de incentivar o consumo de lácteos à população mundial e divulgar seus benefícios.
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite
A Câmara é vinculada à Semagro e tem a finalidade de sugerir medidas que devam ser adotadas para propiciar o crescimento e a melhoria das atividades da cadeia produtiva do leite em MS.
AgroCastMS
ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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