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Agronegócio

Lançada hoje, campanha quer selo livre de aftosa em MS

O rebanho de MS soma 21 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos e a meta é vacinar 99% dos animais

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/05/2018 às 14:25

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O lançamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa deste ano, aconteceu na manhã desta quarta-feira (9) na fazenda Embriza Biotecnologia, em Campo Grande, e teve o simbolismo de contagem regressiva de um evento que pode estar perto da extinção. Em sendo cumpridas todas as etapas exigidas pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), Mato Grosso do Sul – e também todo o País – estará dispensado de vacinar o rebanho contra a doença a partir de 2023.

Neste mês a OIE vai conceder ao Brasil o Certificado de Área Livre da Aftosa com Vacinação, coroando um trabalho que se estende desde 2006, quando ocorreu o último foco da doença em Mato Grosso do Sul. O secretário de Estado Jaime Verruck, da Semagro (pasta que reúne Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), lembrou do longo caminho percorrido nesses 12 anos, do investimento público feito pelo Governo do Estado.

“Daqui pra frente é fundamental mantermos a vigilância, sobretudo na região de fronteira, considerada Zona de Alta Vigilância. Temos a noção de nossa responsabilidade e da importância de Mato Grosso do Sul para todo o País nessa luta para manter a sanidade do rebanho bovino”, afirmou.

A campanha

A Campanha contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul começou oficialmente dia 1º e se estende até o dia 31 de maio nas regiões de Planalto e Fronteira. No Pantanal, devido a especificidades locais, o prazo foi estendido até 15 de junho. O rebanho do Estado soma 21 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos e a meta do Governo é vacinar 99% dos animais, embora a exigência dos órgãos sanitários seja atingir no mínimo 80%.

O diretor presidente da Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Luciano Chiochetta, estima que na primeira quinzena da Campanha, entre 30% a 40% do rebanho já seja imunizado. A vacina garante cobertura contra a doença por um ano; após aplicar a vacina, o proprietário rural precisa informar à Iagro pelo site da Agência. O prazo final para fazer esse comunicado é até dia 15 de junho no Planalto e na região de Fronteira e até dia 2 de julho para os proprietários rurais estabelecidos no Pantanal.

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