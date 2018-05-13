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Reinaldo Azambuja abre a Expoagro, em Dourados, e destaca a força do agronegócio em Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 13/05/2018 às 08:30

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O Governo do Estado definiu uma estratégia de apoio às exposições agropecuárias, junto com a Federação de Agricultura e Pecuária (Famasul) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), e está presente com sua estrutura de serviços de apoio à produção e aos negócios na 54ª Expoagro de Dourados, um dos maiores eventos do agronegócio de Mato Grosso do Sul, aberto neste sábado com a presença do governador Reinaldo Azambuja.

Dourados recebeu R$ 1,4 bilhão em investimentos privados nos últimos anos para geração de oportunidades, segundo o governador, “fruto de nossa política pública de trocar impostos por empregos”. Ele citou a presença de grandes empreendimentos, como a Coamo e a Seara, responsáveis pela produção em alta escala de óleo vegetal e abate de suínos, e atração de novos grupos empresariais ao Núcleo Industrial após a reestruturação viária feita pelo Estado, com investimentos de R$ 9,9 milhões.

Além de aporte financeiro (R$ 100 mil) em infraestrutura, a participação efetiva do Estado na Expoagro se dá por meio da Semagro (secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), que montou estandes para facilitar o acesso do produtor aos créditos e uma série de atividades da Agraer e Iagro. O secretário da pasta, Jaime Verruck, destacou ainda a participação governamental no espaço empresarial da Associação Comercial de Dourados, levando o comércio, o setor de serviços e a indústria para dentro da Expoagro.
Estado garante escoamento

A força e pujança do agronegócio em Dourados, segundo o governador Reinaldo Azambuja, traduz o atual momento de crescimento da produção agropecuária de Mato Grosso do Sul, sobretudo a soja e a expansão do parque industrial, cujo setor hoje contribui diretamente para que o Estado participe com mais de 15% do PIB da região Centro-Oeste. Além da política de incentivos fiscais, segundo ele, o governo tem dado respostas a essa contribuição do agronegócio ao desenvolvimento regional com forte investimento em infraestrutura.

“O nosso governo olha o desenvolvimento como fator de geração de empregos e oportunidades e benefícios à população, e tem feito a sua parte para garantir a confiança do empresariado, não apenas mantendo os incentivos, mas dando sustentabilidade a seus negócios com investimentos em logística”, afirmou Reinaldo Azambuja, durante a solenidade de abertura da Expoagro.

O governador citou que tem feito o maior volume de investimento em infraestrutura da história de Mato Grosso do Sul, apesar das dificuldades econômicas do País, sem endividar o Estado com empréstimos, mas usando os recursos dos fundos de desenvolvimento, dentre os quais o Fundersul. “Recuperamos mais de 4.900 quilômetros de estradas não pavimentadas, em pouco mais de três anos, grande parte aqui na Grande Dourados, melhorando e dando agilidade ao escoamento da nossa produção”, completou.

Reinaldo Azambuja disse que outro ganho extraordinário para o campo foi a reabertura do terminal portuário de Porto Murtinho e, mais recentemente, a retomada das exportações de grãos pelo porto de Ladário, direcionando a produção pela Hidrovia do Rio Paraguai para o mercado internacional com menor custo. “Com isso – acrescentou -, criamos um novo e mais ágil eixo para o escoamento da nossa produção, garantindo ao produtor um ganho de quase dois reais por saca de soja”.

Expoagro amplia negócios

Realizada pelo Sindicato Rural de Dourados com o apoio do Governo do Estado, a Expoagro segue até o dia 20 de maio e deve movimentar mais de R$ 5 milhões somente em leilões. A tradicional reunirá palestras, exposições, simpósios, leilões, tendências e novas tecnologias do setor. Presença de 80 expositores em uma área de 42 hectares com o objetivo de promover oi desenvolvimento e valorizar a produção.

“É uma oportunidade para os visitantes fazerem novos negócios e adquirirem conhecimento sobre tecnologias que auxiliam o trabalho no cotidiano agrícola”, afirma o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália. A Expoagro, segundo ele, é uma oportunidade de vivenciar uma das maiores regiões produtoras de grãos do País em um cenário de otimismo na economia: “O evento reúne um público que consome não só insumos, mas também máquinas agrícolas e novas tecnologias”.

Governo entrega ambulância

Durante a solenidade de abertura da Expoagro, o governador Reinaldo Azambuja, acompanhado de várias autoridades, entregou uma nova viatura de resgate ao Corpo de Bombeiros de Dourados. Adquirida por R$ 230 mil, a viatura é resultado de preposição do deputado estadual Barbosinha e emenda do deputado federal Geraldo Resende, com a parceria do Estrado. A ambulância reforçará o atendimento em Dourados e onze distritos. Em três anos, o governo já entregou 89 viaturas às unidades militares do município.

Presentes à abertura da Expoagro, os secretários estaduais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Famíliar, Jaime Verruck, e de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; prefeita de Dourados, Delia Razuk; senador Pedro Chaves; deputados federais Tereza Cristina e Geraldo Resende; deputados estaduais Barbosinha e Zé Teixeira; presidente da Famasul, Maurício Saito; presidente da Aprosoja, Juliano Schmaedeque; e prefeitos, vereadores e presidentes de sindicatos rurais de todo o Estado.

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