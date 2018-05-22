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Mauricio Saito prestigia cerimônia de posse do Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena

Renan Nucci

Publicado em 22/05/2018 às 16:46

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O presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, participou da cerimônia de posse do Sindicato Rural de Miranda, localizada a 270 quilômetros da Capital, realizada na noite de sábado (19).

Após seis anos de gestão, Adauto Rodrigues deixa a presidência e o triênio 2018/2021 será presidido pelo produtor rural Massao Ohata.

Mauricio Saito salientou o papel do sindicato no desenvolvimento rural. “Diversas ações foram implementadas no sindicato e o Adauto esteve presente em todas questões de interesse do agro, deixando um legado inquestionável”, afirmou, reforçando, ainda, a importância do homem pantaneiro. “O produtor rural é o grande responsável na preservação ambiental do Bioma Pantanal. São os homens pantaneiros os protagonistas da sustentabilidade”.

Massao falou dos desafios da gestão. “Sou muito grato a todos que apoiaram a chapa. A aprovação mostra a credibilidade do sindicato. Somos parceiros na busca de melhorias para esta entidade. Teremos muitos desafios e temos a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento e agricultura e pecuária, cada vez, mais sustentáveis”.

O ex-presidente do sindicato, Adauto Rodrigues Miranda, agradeceu aos convidados todo apoio recebido durante sua gestão. “Agradeço a confiança de todos, da diretoria, dos amigos como o Mauricio Saito e a equipe da Federação. Sempre que solicitei fui atendido pela instituição. Depois de seis anos, encerro um ciclo de muitos projetos e batalhas. Somos fortes devido à participação dos produtores rurais”.

O presidente da Associação Rural do Vale do Rio Miranda, Fernando Bello, destacou a relevância de lideranças rurais na região. “Parabenizo pela excelente gestão do Adalto e não tenho dúvidas que Massao vai tirar de letra, pois ele tem compromisso com as questões sociais do município”.

Participaram do evento, o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan; o presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Frederico Stella; e o vereador do município, Assunção Jr.

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