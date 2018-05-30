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Período de vacinação contra aftosa é prorrogado em Mato Grosso do Sul

Buscando garantir a vacinação em todo Estado e manter o índice de cobertura vacinal, o Estado ampliou o prazo para assegurar o restabelecimento do abastecimento das empresas revendedoras da vacina

Schimene Duque Weber

Publicado em 30/05/2018 às 07:20

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A campanha de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul, que teve início oficialmente dia 1º de maio e tinha o termino programado para dia 31 de maio nas regiões de Planalto e Fronteira e 15 de junho no Pantanal, foi prorrogado por mais quinze dias.

A decisão foi anunciada na tarde de terça-feira (29) pelo governador Reinaldo Azambuja, após decisão conjunta do Governo do Estado com o setor produtivo através de uma solicitação da Famasul.

O prazo final para o produtor comunicar a vacinação no sistema da Iagro também será prorrogado ficando estendido até o dia 30 de junho no Planalto e na região de Fronteira e até dia 17 de julho para os proprietários rurais estabelecidos no Pantanal.

O decreto foi assinado pelo Diretor Presidente da Iagro (Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal), Luciano Chiochetta, na presença ainda dos Secretários de Estado Jaime Verruck (Semagro) e Eduardo Riedel (Segov) e o superintendente de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Mato Grosso do Sul, Celso Martins e o Presidente da Famasul (Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul), Maurício Saito.

Meta

O rebanho do Estado soma 21 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos e a meta do governo é vacinar 99% dos animais, embora a exigência dos órgãos sanitários seja atingir no mínimo 80%.

Buscando garantir a vacinação em todo Estado e manter o índice de cobertura vacinal, o Estado ampliou o prazo para assegurar o restabelecimento do abastecimento das empresas revendedoras da vacina, que estão com seus estoques reduzidos, por conta do movimento grevista que atingiu o transporte em todo País.

O Secretario Jaime acredita que os quinze dias de prorrogação serão suficientes para a readequação dos estoques das revendas de vacinas em todo o Estado, considerando o bom andamento das conversações que buscam cessar o movimento grevista no Estado.

Quanto a uma solicitação anterior dos produtores da região do Pantanal, que tem nas cheias uma outra preocupação para o cumprimento do prazo de vacinação Verruck esclareceu que o Estado continua analisando  através do trabalho de monitoramento da Iagro em parceria com o Ministério da Agricultura, os níveis de enchente e dentro do período de prorrogação anunciado hoje será feito a avaliação técnica e oferecida medida especifica para os municípios que compõe a região do pantanal.

Garantir que mais de 99% do rebanho do Estado seja vacinado é importante para assegurar o status de zona livre de febre aftosa com vacinação, que o País conquistou recentemente e que deve ampliar o leque de oportunidades de negócios com a carne bovina do Brasil, que hoje já chega a 150 países.

Jaime Verruck lembra que Mato Grosso do Sul tem um rebanho altamente produtivo (reduziu e 2 milhões de hectares a área de pastagem, mas mantém o volume de abate), é líder no abate de bezerro com até 24 meses de idade e tem carne de qualidade comprovada.

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