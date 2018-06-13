IBGE vai divulgar resultado do Censo Agropecuário de 2017 em Bonito

Agronegócio
Censo serve para orientar projetos, investimentos e políticas públicas
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizará no dia 7 de julho próximo, às 09h00, em Bonito, a 3ª Reunião da Comissão Municipal de Geografia e Estatística (CMGE) do município.
O encontro terá como objetivos a entrega dos Certificados de Participação e a apresentação dos resultados preliminares do Censo Agro 2017 e será uma oportunidade para a Comissão validar ou impugnar os dados. A reunião constará de ata para providências do IBGE.
O Censo Agropecuário 2017 teve duração de cerca de 5 meses e a finalidade de reunir informações sobre estabelecimentos agropecuários, a estrutura existente e a produção do setor primário.
Foram levantados dados como o tamanho das propriedades e se o produtor tem acesso ao crédito fundiário ou dispõe de sistemas de irrigação, entre outros.
As estatísticas são oficiais e fundamentais para o monitoramento econômico, servindo para orientar projetos, investimentos e políticas públicas.
Objetivo
O objetivo da Comissão Municipal de Geografia e Estatística (CMGE), formada no dia 4 de agosto do ano passado, é dar transparência às ações realizadas durante o censo.
A reunião será realizada no auditório da Prefeitura Municipal (na antiga Câmara Municipal), à Rua Cel. Pilad Rebuá, 1780.
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