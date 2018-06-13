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Agronegócio

IBGE vai divulgar resultado do Censo Agropecuário de 2017 em Bonito

Censo serve para orientar projetos, investimentos e políticas públicas

Renan Nucci

Publicado em 13/06/2018 às 15:00

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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizará no dia 7 de julho próximo, às 09h00, em Bonito, a 3ª Reunião da Comissão Municipal de Geografia e Estatística (CMGE) do município.

O encontro terá como objetivos a entrega dos Certificados de Participação e a apresentação dos resultados preliminares do Censo Agro 2017 e será uma oportunidade para a Comissão validar ou impugnar os dados. A reunião constará de ata para providências do IBGE.

O Censo Agropecuário 2017 teve duração de cerca de 5 meses e a finalidade de reunir informações sobre estabelecimentos agropecuários, a estrutura existente e a produção do setor primário.

Foram levantados dados como o tamanho das propriedades e se o produtor tem acesso ao crédito fundiário ou dispõe de sistemas de irrigação, entre outros.

As estatísticas são oficiais e fundamentais para o monitoramento econômico, servindo para orientar projetos, investimentos e políticas públicas.

Objetivo

O objetivo da Comissão Municipal de Geografia e Estatística (CMGE), formada no dia 4 de agosto do ano passado, é dar transparência às ações realizadas durante o censo.

A reunião será realizada no auditório da Prefeitura Municipal (na antiga Câmara Municipal), à Rua Cel. Pilad Rebuá, 1780.

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