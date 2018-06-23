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Leilão 2 Marcas

Exemplares da raça Nelore atraem compradores interessados em genética industrial

Plantel do leilão Duas Marcas oferece matrizes e reprodutores da raça zebuína

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 23/06/2018 às 15:23

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O plantel oferecido na 10ª edição do Leilão Duas Marcas chama atenção pela qualidade dos lotes: são 100 reprodutores Nelore Puros de Origem (PO), para cruzamento e mochos, 40 matrizes Nelore PO e 300 reses de corte.

Em Mato Grosso do Sul, os pecuaristas que atuam com corte demonstram maior preferência pela raça zebuína, por sua rusticidade, tolerância para altas temperaturas e vantagem de menor tempo na terminação e engorda.  

Outro fator que contribui na escolha da raça é o intenso melhoramento genético que foi obtido ao longo dos anos. Tanto é que um exemplar leva tempo médio de 18 meses para engorda, dependendo do sistema em que for criado.

No caso de criação extensiva, a qualidade da terra e da forragem influenciam diretamente no ganho de peso. Enquanto que na condição de confinamento, no qual são oferecidas rações balanceadas, o bovino pode atingir um tempo de engorda que varia entre 35 e 70 dias.

AVALIAÇÃO PROFISSIONAL

Na avaliação do médico veterinário responsável pelo plantel da Duas Marcas, Carlos Strang, os animais apresentados no leilão apresentam condição física excelente, o que impactará diretamente na época do cruzamento

“É importante que os produtores possam participar de eventos como esse, a fim de conferirem as qualidades de cada exemplar. Além disso, é uma oportunidade de fazer boas aquisições que serão utilizadas na estação de monta, com início no mês de novembro”, explica.

Questionado sobre a preferência dos produtores pela raça, Strang enfatiza os diferenciais do animal. “O nelore é muito utilizado como matriz em razão de sua rusticidade, adaptação ao clima quente e seco do Estado. No entanto, já existem ótimos resultados em cruzamento industrial feitos com as raças Angus, Brangus e Simental. No entanto, esta espécie ainda é a melhor opção para regiões do planalto e pantanal sul-mato-grossense”, conclui.

O produtor Carlos Miranda conseguiu adquirir um exemplar, ainda no início do evento, na apresentação do primeiro lote e destacou: “Estou satisfeito com a aquisição, porque adquiri um animal de alta performance e comprovada eficiência genética”.

 

 

 

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