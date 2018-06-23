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Leilão Duas Marcas completa 10ª edição com plantel focado nos produtores da região

Lotes são compostos por reprodutores, matrizes e garrotes para engorda

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 23/06/2018 às 12:12

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Produtores rurais de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Nioaque e região terão oportunidade de adquirir animais de qualidade na 10ª edição do Leilão Duas Marcas, realizada a partir das 11h, no sindicato rural de Anastácio. Os organizadores apresentarão um plantel composto por 100 reprodutores Nelore Puros de Origem (PO), para cruzamento e mochos, 40 matrizes Nelore PO e 300 reses de corte.

O evento é realizado por Kal Sacchi e Bedson Rodrigues e será transmitido simultaneamente pela internet por meio do site http://leiloboi.com/, levando mais uma opção ao pecuarista interessado em acompanhar o certame e adquirir animais de qualidade que serão entregues na propriedade rural sem custo, pois, outro diferencial do leilão é a entrega sem pagamento de frete no estado de Mato Grosso do Sul.

Na avaliação de Kal Sacchi, um dos organizadores do evento, o projeto que começou há cerca de quatro anos, tem objetivo de investir em tecnologia genética, de forma a oferecer aos produtores o círculo completo: cria, recria e engorda.

“Nosso objetivo é ser a ‘capital’ do bezerro e por isso, investimos na produção de bezerros precoces para abate, com atenção especial para fêmeas que podem ser trabalhadas geneticamente para um potencial de produção de leite”, observa o especialista.

Na avaliação de Bedson Rodrigues que também está à frente do certame, o diferencial do evento é apresentar animais de qualidade, com uma tourada bem avaliada e de sangue renovado. “A cada edição trazemos novos planteis, não repetimos linhagem, pois atuamos com choque de linhagem buscando o melhor ganho de peso, rusticidade e produção de leite”, acrescenta.

De acordo com o diretor da Leiloboi – leilões rurais, Carlos Guaritá, o planejamento e organização do evento possibilitam levar segurança ao produtor rural, desde a qualidade dos animais até a entrega feita com segurança.

“Os touros são criados aqui na região, então além do potencial genético se desenvolvem com a rusticidade necessária. Ou seja, são animais fortes e que não apresentam rejeição ao ambiente pantaneiro”, argumenta.

SERVIÇO

Os interessados em participar do leilão tem a opção de ir ao Sindicato Rural de Anastácio, localizado na BR 262,  Km 483, na zona rural do município.

Para os produtores que não puderem se deslocar até o local há opção de assistir o certame ao vivo pelo canal Agrobrasil TV que será transmitido em tempo real pelo site http://leiloboi.com/.

Esclarecimentos e negociação de formas de pagamento podem ser feitas ainda, pelo telefone (67) 3342-4113

 

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