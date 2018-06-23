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Leilão 2 Marcas

Produtores rurais aprovam qualidade dos animais apresentados no Leilão Duas Marcas

Organizadores investem na produção focada em cria, recria e engorda

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 23/06/2018 às 14:13

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A 10ª edição do Leilão Duas Marcas realizada na sede do sindicato rural de Anastácio, neste sábado (23), já começou e oferecerá um plantel composto por 100 reprodutores Nelore Puros de Origem (PO), para cruzamento e mochos, 40 matrizes Nelore PO e 300 reses de corte.

Cerca de 150 convidados estão no local e alguns já avaliam as possibilidades de negócio, elogiando a qualidade dos animais ofertados. Entre eles, o administrador do Grupo U6, Glauber Nunes, que comenta a expectativa de arrematar um dos touros reprodutores.

“O evento tem ótimos exemplares e é visível a qualidade genética de cada categoria, por isso, nós apoiamos o leilão seja como convidado e também com intuito de fazer bons negócios. Nosso objetivo é comprar um animal que melhore ainda mais o nosso rebanho”, comenta.

Experiente no setor pecuário, o empresário Carlos Miranda, destaca que prestigiou o leilão não somente como patrocinador, mas também, como produtor que deseja realizar uma boa aquisição para sua propriedade.

“Para nós é motivo de satisfação acompanhar um evento como esse e acompanhar o profissionalismo destes ‘heróis da pecuária’. Na atualidade, o produtor de corte precisa mostrar eficiência na produção animal e por isso, nosso interesse em arrematar um animal diferenciado”, argumenta o pecuarista que é proprietário da Montano Suplementos Minerais e Rações e da Casa do Criador em Aquidauana.

ACESSO FACILITADO

Os interessados em participar do evento à distância tem a opção de acompanhar pelo canal Agrobrasil TV ou pelo site http://leiloboi.com/. Os organizadores do leilão Duas Marcas são Kal Sacchi e Bedson Rodrigues que divulgam outro diferencial do certame: os animais adquiridos serão entregues sem cobrança de frete para todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

 

 

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