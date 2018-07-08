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Senar apresenta Granja Plus a produtores rurais de 6 municípios de MS

A estimativa é de que a produção de aves, por exemplo, cresça 3% e à de suínos avance 10%

Renan Nucci

Publicado em 08/07/2018 às 08:49

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Mato Grosso do Sul tem potencial para a expansão da suinocultura e avicultura no Brasil. A estimativa é de que a produção de aves, por exemplo, cresça 3% e à de suínos avance 10%.

É nesse contexto que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS – Senar/MS disponibiliza ao produtor rural sul-mato-grossense o Programa Granja Plus. A iniciativa, que está em fase de mobilização, promove a melhoria contínua das duas atividades no estado.

Durante o mês de julho, técnicos da instituição farão apresentação do projeto nos municípios de Glória de Dourados, Jateí, Dourados, Itaporã, Caarapó e Sidrolândia. “O estado possui características favoráveis como: logística; envolvimento dos principais players do mercado brasileiro; produção agrícola, que é a base para a ração; bem como políticas públicas e opções de investimentos, fatores que viabilizam as atividades, além de atender à demanda desses setores”, explica a coordenadora da Unidade Técnica do Sistema Famasul, Mariana Urt.

Com a consultoria do programa, que terá duração de 18 meses, os produtores receberão orientação para adequação das propriedades, seguindo exigências legais na área trabalhista, ambiental, segurança no trabalho, construções rurais e gestão da propriedade e capacitação da mão de obra, além de incentivo ao associativismo e cooperativismo e biosseguridade.

Atualmente, as cadeias reúnem 770 produtores associados em suas respectivas entidades de classe, a Associação Sul Mato-Grossense de Suinocultores (ASUMAS) e Associação dos Avicultores de Mato Grosso do Sul (AVIMASUL).

Para participar do programa, basta que o produtor procure o sindicato rural do seu município.

Agenda de Mobilização do Programa Granja Plus

GLÓRIA e JATEÍ – 02/07 às 13h30 Auditório UEMS em Glória de Dourados.

DOURADOS e ITAPORÃ – 03/07 às 13h30 Auditório Sindicato Rural de Dourados.

CAARAPÓ – 04/07 às 13h30 Parque Exposições Caarapó.

SIDROLÂNDIA – 05/07 às 13h30 Auditório Sindicato Rural de Sidrolândia.

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