Programa do Senar/MS é apresentado a quase 200 produtores rurais de MS

“Muitas vezes a informação não chega a quem está no campo, e por isso, um projeto, com esse perfil, vem para dar suporte aos avicultores”. Foi com essa afirmação que o produtor rural de Glória de Dourados, Lourival Aparecido Ferrari, expressou seu interesse em aderir ao programa Granja Plus, do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

A instituição realizou um circuito que percorreu as principais praças produtoras do estado e que registrou a participação de aproximadamente 200 avicultores e suinocultores. “O Granja Plus tem como missão proporcionar melhoria em todos os pontos da avicultura e suinocultura, que vai da gestão e manejo à comercialização e sustentabilidade”, destacou o presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito.

Para a diretora técnica do Sistema Famasul, Mariana Urt, a iniciativa contempla as principais demandas das duas cadeias produtivas. “Percebemos que os setores poderiam alavancar ainda mais, com maior acesso a orientações em boas práticas na produção e em relação à responsabilidade social do empreendimento”.

O Granja Plus visa auxiliar o produtor de avicultura e suinocultura de Mato Grosso do Sul, por intermédio de um programa de melhoria contínua, nos quesitos ambiental, trabalhista, segurança no trabalho, em construções rurais e na gestão da propriedade.

“A iniciativa leva orientação e organização para as granjas, melhorando a relação de negociação com a indústria. O Granja Plus vem para atender as fragilidades do setor produtivo, entre elas a falta de conhecimento”, afirmou o produtor, Ferrari.

O programa, que é gratuito, será iniciado nos municípios de Glória de Dourados, Jateí, Itaporã, Sidrolândia, Dourados, São Gabriel do Oeste e Caarapó, sendo oito turmas, com 15 produtores cada. “Os eventos de mobilização foram um sucesso, pois obtivemos uma ótima adesão para já começar o atendimento pelo Granja Plus”, afirmou a analista técnica do Senar/MS e coordenadora do programa, Fernanda Oliveira.

Segundo o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores – Asumas, Celso Philippi, os produtores deste setor já são muito eficientes tecnicamente, ou seja, realizam um bom manejo, mas para que o negócio seja promissor, é necessário avançar na área administrativa da propriedade.

“Baseado em um caso de sucesso que é o Soja Plus, que transforma propriedades rurais, é que os avicultores e suinocultores do estado sentiram que os setores poderiam ter uma iniciativa que trouxesse características sociais, ambientais, entre outros detalhes. A parceria entre as associações, o Senar/MS e a Famasul, foi fundamental na análise das necessidades e realidades do estado”, afirmou Philippi.

Outra instituição parceira do Granja Plus é a Associação de Avicultores de MS – Avimasul. Segundo o presidente da instituição, Adroaldo Hoffmann, o produtor deve pensar como um empreendedor, para ter uma propriedade otimizada e com maior vida útil. “Mato Grosso do Sul tem muitas possibilidades de crescimento, pela posição geográfica e pelo clima. Por isso, um programa com características regionais, otimiza a atividade e promove a integração, trazendo melhorias de carcaça para a granja”, acrescentou.

Serviço – O produtor interessado deve procurar os sindicatos rurais desses municípios, onde será iniciado o Programa Granja Plus, e as associações regionais.

O produtor contará com o auxílio do técnico de campo, que fará a orientação para adequação da propriedade, de acordo com as legislações trabalhistas, ambiental, segurança do trabalho, construções rurais e de biosseguridade (sanidade animal); mão de obra capacitada para atuar na avicultura e suinocultura; conhecimento sobre o custo de produção da atividade; propriedade organizada conforme os preceitos dos cinco sensos (utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina); incentivo ao associativismo e cooperativismo.