Tratour traz para Aquidauana conhecimento e a tecnologia da Jonh Deere, marca-líder mundial

Evento voltado ao fomento do agronegócio da região de entrada do Pantanal, a Tratour edição Aquidauana aconteceu no dia 20 de julho e foi um divisor de águas para o segmento com o lançamento de produtos de uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos para agropecuária - a John Deere. O encontro aconteceu na manhã do último sábado, no Sindicato Rural de Aquidauana.

Produtores da região participaram de palestra sobre tecnologia para o agronegócio

A Tratour levou aos participantes a experiência da imersão do mundo das novas tecnologias voltadas ao agronegócio, para que os produtores rurais da região tivessem a oportunidade de crescer e desenvolver operações mais produtivas no campo, com soluções integradas, novidades em equipamentos, tecnologia e serviços para a região.

Representante exclusiva da John Deere, o evento foi uma iniciativa da Áster Máquinas a fim de oferecer a melhor experiência ao cliente, com o melhor produto e serviço, disponibilidade, agilidade, respeito e cordialidade, ajudando-o a produzir mais e melhor, de forma sustentável. Aquidauana foi uma das duas cidades de Mato Grosso do Sul a receber a Tratour, diante do grande potencial de desenvolvimento da lavoura e pecuária da região.

Para Moezis José dos Santos, presidente do Sindicato Rural de Anastácio, a Tratour chegou na região para ampliar os horizontes com as novas tecnologias oferecidas pela John Deere. "É muito importante para a classe produtora essas novas tecnologias, além do que é mais um concorrente no mercado. A John Deere é uma marca consagrada que está chegando na nossa região para otimizar a produção local", analisou.

Um dos pecuaristas presentes no evento, José Celso, da Fazenda Água Branca, localizada na região de Taunay, já conhecia a marca e agora poderá aproveitar os produtos e serviços da multinacional com maior facilidade. "Temos dois equipamentos da John Deere e para gente a qualidade dos produtos não é surpresa. São tratores muito bons, de muita potência e estabilidade. Estamos muito contentes com o equipamento, com a assistência, não temos o que reclamar. Achei o evento maravilhoso, uma pena aos pecuaristas que não puderam estar aqui nesta manhã para enriquecer seus conhecimentos", considerou.

Já para outro pecuarista, Marcos Antônio Cristane, dono de duas fazendas, a Farrapos e a Serra Dourada, sempre é importante participar desses encontrou que trazem novidades. "Os tratores da John Deere têm tecnologia diferente do que tínhamos na região. É mais uma empresa que oferece seus produtos e é sempre bom ter um leque a mais de escolha entre as marcas. O que mais me chamou a atenção foram os equipamentos customizados, diferentes para cada finalidade. Precisamos melhorar a tecnologia na pecuária da região, já que na lavoura está bastante avançada."

Visão da John Deere/Áster Máquinas

José Adelino Gaspar Filho, gerente comercial da Áster Máquinas, representante oficial da John Deere em Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso, explica o porquê da escolha de Aquidauana para receber a Tratour. "Aquidauana foi contemplada pelo potencial de produção agropecuária. O acolhimento dos produtores da região foi algo que nos deixou impactados. É uma região promissora, de crescimento, e a cidade foi escolhida em função da grande quantidade de produtores rurais que têm na região. Nós poderíamos ter feito em outra cidade, mas escolhemos aqui", explicou.

José Adelino ainda agradeceu a presença e parceria dos produtores que participaram do evento, que foi um desafio para a empresa. "Nós, da John Deere e Áster Máquinas, estamos ao lado do produtor para que possam ter mais rentabilidade. Nosso intuito não é só vender máquinas, mas que os nossos produtores possam produzir mais e que contem com a gente para verticalizar ainda mais sua produção", ressaltou.

O gerente destacou que os produtores rurais da região passam a contar com um consultor exclusivo que residirá em Aquidauana. "Temos o nosso consultor estratégico de negócios (CEN), o Clodoaldo Anderson de Oliveira, que está disponível para atender a região, identificar a realidade local e orientar na escolha do equipamento certo, no momento certo, a fim de crescermos juntos com a marca líder mundial no Brasil. por isso buscamos essa liderança também para a região, tão importante para o agronegócio local."

Clodoaldo Anderson de Oliveira, o CEN da John Deere/Áster Máquinas diz que a expectativa é grande, a região é nova, com novos desafios, mas que por ser promissora e com variedade de culturas, o agronegócio deve desenvolver cada vez mais. "Os produtores rurais da região começam a fazer a integração lavoura/pecurária e estamos com esse desafio na rota de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos a fim de atender o pecuarista e o agricultor. A John Deere nos dá essa oportunidade de trazer soluções integradas para a pecuária, a agricultura, com conhecimento, inovação, com os valores da John Deere e da Áster Máquinas. Estamos aí para desenvolver um bom trabalho, conhecer a região e assim fortalecer a nossa marca em Aquidauana", finalizou.

Para quem não teve a oportunidade de ir à Tratour ou quer conhecer os equipamentos exclusivos da John Deere/Áster Máquinas, basta entrar em contato pelo telefone (WhatsApp): (67) 98199 0161.